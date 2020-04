© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dall’epopea dei Fratelli D’Inzeo con la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del '60 da parte di Raimondo, che era nato a Poggio Mirteto, fino agli atleti mirtensi che hanno partecipato a grandi competizioni come mondiali ed Olimpiadi o che si sono distinti a vario livello in tutti gli sport. Si pensi ai vari pentatleti sabini dai Petroni padre e figlio fino a Michele Di Berardino o a Vito Ceccarelli nel tiro al volo. Ma non solo loro e non solo di Poggio Mirteto ma anche zone limitrofe dalla Collevecchio di Alessandro Nesta fino a Toffia di Kevin Bonifazi o alla Forano di Adrian Ricchiuti. Inoltre, storie e documenti sportivi che meritano di essere visti e raccontati attraverso immagini, foto articoli di riviste e giornali.L' Amministrazione Comunale di Poggio Mirteto ha annunciato tramite il sindaco, Giancarlo Micarelli e il consigliere delegato allo sport, Adriano De Santis, che sta organizzando una raccolta di foto, articoli di giornali, ricordi vari riguardanti avvenimenti e storie di tutti gli sport degli anni passati del territorio di Poggio Mirteto e zone limitrofe in qualche modo collegate.Il materiale raccolto che testimonierà personaggi e le loro imprese con la storia sportiva del territorio, verrà utilizzato per allestire una mostra incentrata sul tema dello sport locale e che sarà disponibile on line sul sito ufficiale del Comune mirtense.L’invito del Comune agli sportivi interessati è quello di inviare la documentazione in loro possesso al seguente indirizzo e mail: sport@comune.poggiomirteto.ri.itPer informazioni sull’iniziativa ci si può rivolgere ad Andrea Leopaldi (tel. 3292638261) oppure aMassimiliano Salustri (tel. 3392326903).