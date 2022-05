Dal 13 al 15 maggio a Rieti torna “Sport in famiglia” nel centro storico

RIETI - “Voglia di ripartire”: è questo lo slogan che caratterizza il ritorno dell'iniziativa denominata “Sport in Famiglia Rieti”. Dopo la pausa forzata legata all'emergenza Covid 19, dal 13 al 15 maggio la manifestazione tornerà nel Centro storico di Rieti nelle piazze Vittorio Emanuele II, C. Battisti e Largo Alfani, concepita come una grande festa per le scuole e per il ritorno alla normalità che coinvolgerà circa 900 studenti reatini.

L’edizione di “Sport in famiglia” sarà presentata giovedì 12 maggio alle 11.30 nella Sala consiliare del Comune di Rieti alla presenza da rappresentanti della CSR Promotion, del Cast Sub Roma 2000, del Sindaco Antonio Cicchetti, del delegato allo sport Roberto Donati, del delegato alla scuola Letizia Rosati e del Vicesindaco e assessore al turismo Daniele Sinibaldi.