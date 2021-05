La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali inaugurerà il Rieti Sport Festival. La presentazione. Foto

RIETI - C'era l'Asso Sporting Club a fare da cornice alla conferenza stampa di lancio della sesta edizione del Rieti Sport Festival, che si terrà dal 10 al 13 giugno prossimi. Un evento che sarà anche quest'anno di grande rilevanza e arricchito da ospiti importantissimi, che si alterneranno al teatro Flavio Vespasiano, scelto come location dagli oranizzatori.

Alla conferenza, oltre agli ideatori Sergio Battisti e Stefano Meloccaro, anche il Comune di Rieti nella persona del sindaco Antonio Cicchetti e del delegato allo Sport Roberto Donati, la Regione con l'Assessore Claudio Di Berardino, la provincia con Maurizio Ramacogi e la Fondazione Varrone, rappresentata dal consigliere Edoardo Antonicoli.

«Il Rieti Sport Festival è parte integrante del patrimonio sportivo di questa città», ha detto il consigliere Roberto Donati, mentre l'assessore provinciale Ramacogi ha sottolineato che «Rieti è sempre più un fiore all'occhiello per lo sport, non solo per l'atletica, ma anche per tanto altro». Il sindaco Antonio Cicchetti ha invece più volte ringraziato e sottolineato il grande impegno di Sergio Battisti e Stefano Meloccaro perché «lo sport è sempre stato un volano per questa città, grazie ad iniziative come questa e a tutti coloro che, negli anni, si sono impegnati per tenerne viva la fiamma».

L'assessore regionale Claudio Di Berardino ha invece rimarcato come «questa edizione si prefigura come quella della ripartenza, non solo per il Covid, ma anche per le zone colpite dal sisma, che saranno coinvolte. E' uno dei segnali di ritorno alla vita normale - ha detto Di Berardino - ma anche un segnale di promozione del territorio e della rinascita post-sisma, visto che nei giorni scorsi abbiamo firmato una delibera per la ricostruzione del centro storico di Amatrice».

E Amatrice sarà protagonista con una tappa del campionato italiano di Skiroll, uno dei grandi eventi di questa edizione. L'ingegner Antonicoli ha invece voluto sottolineare come «le attenzioni della Fondazione Varrone sono rivolte, in questo momento, principalmente verso questa emergenza che ci sta colpendo. Ma nel limite delle nostre possibilità, anche quest'anno, abbiamo voluto dare il nostro contributo».

Una edizione che vedrà tra i protagonisti anche gli "Angeli in moto", per i quali è stato organizzato un evento benefico di padel che si terrà il 13 giugno proprio all'Asso Sporting Club. A presentare gli ospiti è stato invece Stefano Meloccaro. Ad aprire la manifestazione, il 10 giugno alle 10 sarà la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali.

Tra gli altri parteciperanno anche Daniele Cassioli, fenomeno dello sci nautico paralimpico, il cestista Pietro Aradori, il gamer professionista Marco Filograsso ed il cantante Bugo, grande appassionato di sport e tifoso juventino. Tra le giornate più attese c'è indubbiamente quella relativa al calcio con Totò Schillaci e Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi che presenterà l'autobiografia di uno dei più amati calciatori italiani e recentemente scomparso. Tra gli altri previsto i ritorni di Stefano Tacconi, Giacomo Galanda, Francesco Moser e Gianni Bugno, a completare la giornata dedicata al ciclismo.

Tra gli eventi è stata anche presentata una "summer league" Under 18 di basket dedicata a Kobe Bryant e che toccherà tutte le città che lui e la sua famiglia hanno vissuto nella loro esperienza italiana, Rieti inclusa.

