RIETI – Una serata tra atletica e ju jitsu, tra attese e ricordo. Quello di ieri al Rieti Sport Festival è stato un appuntamento dal doppio volto ma anche con un punto in comune: Sara Donati.Nel presentare i prossimi Campionati Italiani Allievi (di scena al Guidobaldi nel weekend), nel rilanciare gli Europei Allievi del 2020 e nel premiare gli atleti della Kuden Goshin Ryu, non poteva non essere ricordata Sara, giovane appassionata di entrambe le discipline, atletica e ju jitsu, scomparsa prematuramente con il papà in un incidente aereo nella Piana, a giugno 2016.Prima, la stretta attualità: sarà un weekend di gare al Guidobaldi con i Tricolori Allievi. «Un evento a beneficio dello sport e della città. Avere più di 3000 in città per l’evento persone è promozione per il territorio» ha detto Giuliano Casciani, presidente della Studentesca Milardi. «Venerdì alle 15, inoltre, ci sarà la presentazione ufficiale degli Europei 2020 – ha aggiunto Casciani, ricordando l’evento assegnato a Rieti e di scena tra un anno e mezzo - quale occasione migliore per presentarli se non i Tricolori del Guidobaldi. Sarà di nuovo una grande manifestazione, dopo quella del 2013 (gli Eurojunior, ndr)». Alla presentazione c’erano anche il consigliere comunale Maurizio Ramacogi, Alberto Milardi, Chiara Milardi e Vittoria Milardi. «I ragazzi migliori che parteciperanno ai campionati italiani Allievi, parteciperanno agli Europei U18 di Gyor – spiega Alberto Milardi - Un’edizione da record quella dei Tricolori di Rieti, con 1660 atleti-gara. Sarà un’edizione da record anche per Studentesca: parteciperanno in 37 tra Allievi e Allieve e si punta a qualche finale e a qualche medaglia con molti atleti, al maschile e al femminile, di Rieti e provincia».Durante la serata premiato il giavellottista della Studentesca Milardi, Giovanni Bellini, come atleta emergente dell'anno (è campione italiano U23); premio anche a Chiara Milardi come allenatrice dell’anno. Per il ju jitsu premio ai campioni italiani Simone Rossi, Jacopo Pezzotti, Leonardo Dionisi, Dipesh Santoboni e Lorenzo Floridi (per la Coppa Italia), tutti della Kuden Goshin Ryu.Un premio anche per Sara Donati, la giovane reatina morta in un incidente aereo con il papà nel 2016 nella Piana. Un premio ritirato dai suoi tecnici, Giuliano Spadoni nel ju jitsu e Alberto Milardi nell’atletica. «Sara – ha detto Spadoni, reduce con i suoi ragazzi proprio da un memorial dedicato alla giovane a cui hanno preso parte 220 atleti - aveva voglia di fare sport e bene, una promessa del ju jitsu. Io le dicevo di combinare queste due realtà e lei mi rispondeva che le conciliava bene. Il 10 giugno 2016 provava sul tatami una dimostrazione qui, per il Rieti Sport Festival, e poco dopo, per una fatalità, sappiamo come è andata a finire». Alberto Milardi: «Sara era una buona mezzofondista, prediligeva le siepi, ed era una delle predilette di papà. Ricordo la sua ultima gara al Guidobaldi in occasione dei campionati di società. Sara era amatissima, un vuoto che abbiamo ancora. Anche la Studentesca la ricorda con la staffetta 12x300. E la mamma ci sarà vicino con la sua azienda per i Tricolori».