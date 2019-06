Ultimo aggiornamento: 10:46

RIETI - Il week end di apertura del Rieti Sport Festival si preannuncia spettacolare, dopo l'assegnazione del premio Rsf al cantautore Tommaso Paradiso, confermata la presenza sabato 8 giugno del top rider Tomas Slavik il campione del mondo di 4X nonchè vincitore per ben 2 volte della Red Bull Valparaiso.Dopo aver ottenuto il primo titolo europeo all'età di 11 anni, il ventiseienne Tomáš Slavík proveniente dalla Repubblica Ceca, è considerato uno dei migliori rider di fourcross del mondo. Il giovane campione corre per il Team Rsp Mountain bike ed è campione del mondo, vincitore della coppa mondiale e pluripremiato campione ceco. Tomáš ha cominciato la sua carriera professionale nel 4X nel 2009 dopo essersi comportato bene alle nazionali ceche, sia in questa disciplina che nelle gare di BMX nella categoria junior. Ha vinto il Pro Tour nella sua primissima stagione nel 2012, raggiungendo la vetta della classifica maschile dopo aver vinto ogni singolo round della competizione.Per la IV edizione del Rieti Sport Festival, che si apre ufficialmente il 7 giugno alle 17 in piazza Vittorio Emanuele II, si prevedono numerosi ospiti di rilievo nazionale ed internazionale legati al mondo sportivo, che contribuiranno a dare visibilità alle bellezze paesaggistiche del territorio.Un progetto di promozione territoriale attraverso lo sport che è stato sostenuto dalla Regione Lazio, il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Fondazione Varrone, la Camera di Commercio, la Sabina Universitas e il Coni.Prestigiosi anche gli sponsor della IV edizione che hanno creduto nel progetto di valorizzazione sportiva e territoriale. Attivata anche un'importante collaborazione con il gruppo Interlinea.