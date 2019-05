© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La quarta edizione del Rieti Sport Festival si apre con il botto: Tommaso Paradiso il frontman del gruppo pop Thegiornalisti arriva a Rieti il 9 giugno. La macchina organizzativa è in grande fermento: previsti tanti ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Apertura ufficiale il 7 giugno per il primo Sport Village nel cuore della città.Quando mancano solo pochi giorni all'apertura del primo Sport Village nel cuore della città di Rieti, gli organizzatori del Rieti Sport Festival mettono a segno un punto importante: arriva a Rieti il 9 giugno, Tommaso Paradiso, il frontman del gruppo Thegiornalisti, uno degli artisti di spicco del nuovo indie italiano, autore di canzoni- tormentone nelle radio italiane.La band i Thegiornalisti fondata nel 2009, arriverà al grande successo con il disco Fuoricampo nel 2014.La consacrazione arriverà nel 2016 con Completamente Sold Out, che renderà Tommaso uno dei principali volti del panorama musicale italiano. L’artista, infatti, oggi è considerato uno dei principali scrittori di hit, autore anche per artisti del calibro di Carboni, Arisa, Noemi, Giusy Ferreri e Gianni Morandi. Oltre al calcio e alla settima arte, Tommy ama le grigliate ed è appassionato di Boxe.«Tommaso Paradiso è solo l'inizio», promette il patron Sergio Battisti che insieme al giornalista Stefano Meloccaro stanno preparando grandi sorprese per questa edizione che sarà indimenticabile.Si parte ufficialmente il 7 giugno per proseguire con una maratona di eventi ed attività fino al 16 giugno. Intanto in piazza Vittorio Emanuele II, si procede con la logistica per l'installazione del primo Sport Village del centro storico. Oltre ai campi sportivi verrà posizionato anche un palco centrale dove si svolgeranno tutte le premiazioni alla presenza delle autorità istituzionali. Nel fondale del palco verrà montato un grande led wall su cui andranno in onda continuamente i dettagli sulle attività giornaliere, nonché informazioni sugli sponsor nazionali e gli enti sostenitori.Tra le istituzioni evidenziamo la Regione Lazio, il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Fondazione Varrone, la Camera di commercio, la Sabina Universitas e il Coni.