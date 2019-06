Ultimo aggiornamento: 20:03

RIETI - Rieti impazzita per Tommaso Paradiso. Piazza letteralmente invasa di gente di tutte le età per quello che è, indubbiamente, uno dei personaggi del momento. Il frontman dei Thegiornalisti ha ricevuto il premio Rieti Sport Festival. Lo spunto di partenza è la sua passione per lo sport, in particolare il tennis.È proprio così che nasce l'incontro con Stefano Meloccaro, durante gli Internazionali al Foro Italico: «Sono andato da Stefano per dirgli che avrei voluto fare il suo lavoro vista la passione per il tennis» ha raccontato sul palco. Nello schermo alle sue spalle ovviamente i video dei brani più celebri della band: Sono prima di tutto amici più che una semplice band - ha detto - avrei fatto musica anche solo per passione ma ad un certo punto "devi magná" - ha detto scherzosamente - quando firmi il primo contratto capisci che può diventare un lavoro. Cosa si prova a fare un concerto davanti a sessantamila persone? Diciamo che un cantante sale sul palco con una buona dose di incoscienza».Relativamente alle sue passioni sportive ammette: «Sono tifoso della Lazio». Uno degli argomenti anche la scelta del nome della band: «A dire la verità ogni volta che mi fanno questa domanda rispondo con una storia diversa» ammette scherzosamente.Prima dei saluti, chitarra in mano, un breve accenno di Lucio Battisti e "Riccione" il brano che li ha lanciati al grande pubblico, ma anche una mezza promessa: «Un concerto a Rieti? Volentieri». A premiare il vicesindaco Daniele Sinibaldi.