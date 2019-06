© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Durante la IV edizione del Rieti Sport Festival altro red carpet di primissima fascia. Oltre ai super ospiti già annunciati, si aggiunge anche quello di Sinisa Mihajlović. L'ex calciatore di Lazio, Inter e Samp, solo per citarne alcune, sarà a Rieti il prossimo 9 giugno. Appuntamento fissato per le 21 quando lo stesso Mihajlović incontrerà sul palco di Piazza Cesare Battisti il giornalista Stefano Meloccaro.Subentrato a Inzaghi a stagione in corso, Mihajlović è stato l'artefice della grande salvezza del Bologna in serie A, una cavalcata che lo ha rilanciato in maniera significativa. Indubbiamente un grande volto del mondo del calcio, conosciuto non solo per la sua lunga ed importante carriera, ma perché, anche da allenatore, ha cercato di portare sempre avanti valori importanti, quelli che incarnano lo sport e lo spirito del Rieti Sport Festival.Sinisa Mihajlović è quindi altra certezza, che si aggiunge ai vari Tommaso Paradiso, Maria Grazia Cucinotta, Cristian Ghedina, Giorgio Rocca e gli altri ospiti annunciati, anche se potrebbe non essere finita qui.