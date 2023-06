Rieti Sport Festival, i motori protagonisti della seconda giornata. Foto. Oggi dedicato a Maradona e Pelè

RIETI - Motori rombanti il tema della seconda giornata del Rieti Sport Festival che ha ospitato per la prima volta a Rieti, il campione di Rally Miki Biasion durante il talk sportivo “MELO Racconti”, condotto dal giornalista Sky Stefano Meloccaro.

Una gran bella storia da raccontare quella di Miki Biasion, protagonista dell'epopea Lancia nei rally. Si definisce quasi l’inventore della Delta perché prima da pilota con la quale ha vinto tutto e poi da collaudatore, ha dato nuova vita a questa vettura. Pilota si nasce, infatti Miki nell’emozionante e lunga intervista ha dichiarato la sua passione sin da bambino per il motorismo prima le due ruote poi le 4 ruote. Incalzato dalle domande curiose di Meloccaro, Miki si è aperto e senza risparmiarsi ha raccontato agli appassionati riuniti in piazza, molti simpatici aneddoti.

L’avventura a bordo di un CIAO per arrivare all’Isola d’Elba a 16 anni, l’amore per la Delta che lo ha fatto diventare oggi tra i migliori restauratori nonché collaudatori. «Felice di essere in questa città di sport – ha detto il pilota di Asiago - lo sport è un amico per i giovani ai quali dobbiamo trasmettere la cultura del motorismo storico e fargli conoscere le competenze uniche dei costruttori italiani, non dimenticando mai la sicurezza e l’affabilità di qualsiasi auto».



Premiato dal Presidente dell’ACI di Rieti, l’avv. Alessandro de Sanctis, promotore della Coppa Carotti, Miki Biasion ha esclamato: “ La regina delle cronoscalate”. Dopo un tour per la città di Rieti dove ha fatto

“il militare”, Biasion si è reso disponibile a tanti selfie con fan di ogni età.



La giornata dedicata ai motori si è chiusa con la consegna della targa a Francesco Maria Fenici, “il pilota del futuro” arrivato a bordo della sua speciale Porsche, lui che in sole tre stagioni complete nell’automobilismo da debuttante è diventato il protagonista assoluto della Porsche Carrera Cup.

Un bell’incontro tra piloti, portatori di una storia iridata come Biasion e una storia appena iniziata come quella di Fenici. Meloccaro con la sua proverbiale sagacia sportiva ha stimolato tra i due un interessante scambio di opinioni e un estemporaneo dono di dritte dal veterano al giovane.

Tutto pronto intanto per la terza giornata di sabato 10 giugno dedicata a Maradona e Pelè.

Arriva infatti in esclusiva per il Festival il Museo Maradona che ha fatto nascere un bellissimo ponte tra Rieti e Argentina perché durante il talk di Meloccaro, ci sarà un collegamento con il Presidente dell’Argentinos Junior, la prima squadra dove nel 1977 ha giocato il bambino prodigio Maradona. Esibizione del campione mondiale di palleggi Cesar Normando Cruz.



Infine verranno premiati l’imitatore Edoardo Mecca, la campionessa del mondo di Pentahlon Elena Micheli, il betpro Roberto Lauretti e in collegamento la plurimedagliata olimpica Federica Brignone. Presenti al Festival il Presidente della Federazione italiana di Pentathlon moderno, Fabrizio Bittner.