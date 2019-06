© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La montagna riparte dello sci. Nell'ambito del Rieti Sport Festival, importante workshop sul mondo dello sci per confrontarsi sulle potenzialità e progettualità delle discipline sportive invernali. Alla presenza dei Campioni dello sci Ghedina e Rocca, interverranno autorevoli esponenti di Cortina 2021 e del comitato per la candidatura delle Olimpiadi invernali 2026; candidatura che verrà presentata a Rieti. Conduttore della giornata Stefano Meloccaro.Nell'aula magna della Sabina Universitas, nell'ambito del Rieti Sport Festival, si svolgerà mercoledì 12 giugno alle ore 12, un articolato worshop sul mondo dello sci alla presenza di autorevoli istituzioni, prestigiosi stakeholder che avranno l'opportunità di confrontarsi su nuove progettualità e innovativi servizi e prodotti.La giornata di studio proseguirà con una tavola rotonda condotta dal giornalista SKY Stefano Meloccaro, alla presenza dei vertici nazionali del Coni durante la quale verrà presentata la candidatura di Cortina e Milano per le Olimpiadi invernali 2026 e Cortina 2021 per la presentazione dei Campionati del mondo.Un parterre di autorevoli relatori si confronterà sulle nuove frontiere dello sci e sul potenziale degli eventi sportivi per lo sviluppo del territorio.Parteciperanno alla giornata di studio:- Pasquale Scoppelliti e Riccardo Maggioni Funder e Co-funder di Snowit- Lorenzo Tardini e Alessandro Broccolo di Fondazione Cortina 2021- Dott.ssa Valeria Ghezzi Presidente di ANEF, associazione esercenti impianti funiviari.- Sergio Palau Ceo Interlinea MilanoInterverranno inoltre i vertici della piattaforma Snowit, partner digitale Fisi e Mnd-group con il Vice presidente Ernesto Bassetti e rappresentanti della BCC, una banca che ha sviluppato un team per sostenere le infrastrutture e le start up in ambito turistico. Previsti anche amministratori del Comune di Milano.Ospiti d'eccezione che si racconteranno ai microfoni di Stefano Meloccaro, i due Campioni indiscussi dello sci, Giorgio Rocca Ambassador per la Start App Snowit e collaboratore per la promozione della candidatura limpica di Milano e Cortina 2026 e Kristian Ghedina, ambassador tra i più blasonati di Cortina 2021 per i campionati del mondo (oltre 70 nazioni partecipanti) di cui è ente organizzatore la Fondazione Cortina 2021.