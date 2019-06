RIETI - Una domenica al Rieti Sport Festival già decisamente ricca, alla quale si aggiunge un "colpo" last minute. Pochi minuti fa l'organizzazione, tramite un comunicato, ha annunciato la presenza anche di Raoul Bova. Reduce da una nuova serie televisiva per NBC prodotta da Netflix, l'attore e il regista italiano riceverà domenica 9 giugno alle ore 18 il Premio Rieti Sport Festival 2019 per la promozione dei valori sportivi. Raoul Bova ha di recente ricevuto il premio "Bacco" al festival di Berlino e verrà intervistato sul palco alle ore 18 da Stefano Meloccaro. Cambia quindi il programma: alle 18 Raoul Bova, alle 19 Tommaso Paradiso, alle 20 Airton Cozzolino e gran finale, alle 21 con Sinisa Mihajlovic. © RIPRODUZIONE RISERVATA