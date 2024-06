La città si trasforma in un grande centro sportivo a cielo aperto grazie al Rieti Sport Festival: il programma dei 4 giorni

RIETI - Metti una canoa e un aliante nella principale piazza cittadina ed è subito Festival dello Sport. Il Rieti Sport Festival infatti ha il potere di cambiare la città.

Villaggio sportivo - Le postazioni



Dal 13 al 16 giugno il centro storico di Rieti si trasforma in un grande campo sportivo a cielo aperto grazie alla nona edizione della festa dello sport del centro Italia. In attesa della cerimonia di apertura giovedì 13 giugno alle ore 17 in piazza Vittorio Emanuele II, in allestimento e le postazioni fisse e i campi sportivi del grande Villaggio dello Sport: un campo di basket, mini campo di volley e di rugby, tatami per arti marziali, area attrezzata per Aerial, TRX, Pole Dance, Super Jump, Pilates, Zumba, Jujitsu, BJJ, Kudo, Muay Thai, danza, ginnastica ritmica, tappeti di gara per la scherma, spazi in erba per il Foot golf, spazi dimostrativi per il golf,percorsi per mini moto enduro, mini circuiti di ciclismo e bike trial, postazioni arcieri, scherma vichinga, scherma storica, postazione Gioco Freccette, tavoli da ping pong, postazione trekking, dimostrazione manovra BLSD.

Maestoso con un’apertura alare di circa 15 metri, con i più alti valori di efficienza aerodinamica sarà in bella mostra un aliante dell’Aeroclub di Rieti organizzatore dei Mondiali di Volo a Vela di Rieti nel 2027. Dal cielo alle acque, nel cuore della città sabina anche una canoa con un remoergometro che riproduce fedelmente l’azione della remata a cura della Asd Ternana Canottaggio.

Villaggio sportivo - Le associazioni e federazioni

Nel Villaggio sportivo saranno presenti numerose federazioni e associazioni sportive del territorio tra cui: Palestra Xtreme Gym Bike Trial Diego Crescenzi, Arcieri Valle Oracola, Bee Rugby Rieti, Special Olympics Italia Team Rieti, Mos Ferri Asd - Scherma storica, Bergem Lag scherma vichinga, Club scherma Rieti, Safety&Defence Planet Fitness Club Rieti, Golf Club Rieti Centro Italia, Asd Muppets Footgolf Club, Asd Volley 4Strade, Asd Figf Lazio Gioco Freccette, Aeroclub Rieti, Reate cycling team Asd Accademia del Soccorso - dimostrazione manovra Blsd, Motoclub Ammotora, ping pong a cura della Fitet, prova canoa con simulatore a cura dell’Asd Ternana Canottaggio, Terminillo Trekking 360°, Gym Art ginnastica artistica, Forza e Libertà ginnastica ritmica, Fijlkam con atleti di Judo e Karate, Scuola Salsa e non solo Danza caraibiche Rieti. La nona edizione si conferma un grande attrattore sociale e sportivo che dà spazio e voce a tutti coloro che praticano e amano lo sport, nei suoi valori più alti di inclusione e coesione. L’area del Villaggio sportivo che si animerà ogni giorno dalle ore 17 alle 24, sarà attrezzata anche con food truck.



Talk Sportivo: i premi, le targhe, gli ospiti, i vip, i campioni

Ogni giornata sarà dedicata ad un tema: dall’atletica regina degli sport, alla tavola rotonda sulla sostenibilità nello sport, dallo sport per il territorio ai mondiali di volo a vela.

Nello spazio del talk sportivo si alterneranno nella 4 giorni, ospiti e campioni: in apertura Rana Reider (coach Marcell Jacobs), Gelindo Bordin, Francesco Panetta, Stefano Tilli, Andrew Howe e verranno presentati i progetti futuri dell’Atletica Studentesca Andrea Milardi con il direttore tecnico Alberto Milardi. Per concludere verrà consegnato il Premio Rsf alla carriera ad Eleonora Lo Bianco, pluricampionessa di pallavolo e collegamento con Gianfranco Zola e Stefano Meloccaro.

Nella seconda giornata oltre a dare un riconoscimento a Claudio Ponzani , primo Presidente nella storia reatina a presiedere una federazione nazionale FISSW, che oltretutto andrà anche alle Olimpiadi di Parigi, verranno consegnati i tradizionali Premi RSF a Riccardo Visconti come miglior prospetto di A1 e attività di digital boy del basket e Silvia Marziali ufficiale medico Aeronautica militare, miglior arbitro di serie A basket e Gian Maria Gabbiani, campione automobilistico.

Ospiti: Massimo Cortinovis Head of Digital Strategies Lega Basket SERIE A, Cristiana Pace (ingegnere del Motorsport, innovatrice ed esperta di sostenibilità nello sport) Andrea Santini, responsabile Stadio Olimpico e del Parco del Foro Italico .

In terza giornata riconoscimenti per le società sportive della provincia che hanno ottenuto significativi risultati nella stagione, saranno premiati gli atleti della Special Olympics di Rieti, medaglia d’oro a Berlino nei Giochi Mondiali di calcio a 5 unificato Antonello Carnassale e Leonardo Vellucci, a seguire maxi schermo in piazza per seguire la partita Italia-Albania. Il sabato sarà anche la giornata- evento per il basket con il campione Riccardo Visconti a disposizione sul campo del Villaggio Sportivo per giocare con i ragazzi dalle ore 10. Ogni giorno comunque ci saranno partite di basket sul campo preposto.

Nell’ultima giornata, spazio agli azzurri delle arti marziali, una nutrita rappresentativa di atleti della FIJLKAM, daranno spettacolo e a seguire presentazione dei Mondiali di Volo a Vela a Rieti nel 2027 organizzati dell’Aeroclub di Rieti e padel solidale con tanti vip convocati dal “coach” Stefano Meloccaro : Gilles Rocca, Pietro Sermonti Angelo Mangiante, Leonardo Metalli, Jimmy Ghione, Paolo Canè, Marcelo Fuentes, Nando Orsi, Gabriele Corsi , Pierluigi Pardo, Fabio Quagliarella. Il ricavato del torneo di solidarietà verrà devoluto alla Fortitudo Baskin Rieti, vice campione regionale, nata per portare avanti un progetto di basket inclusivo, con una squadra in campo composta da disabili e normodatati.

La Fortitudo Baskin Rieti sarà in campo nella partita del 15 giugno alle ore 19 contro la Trasimeno Baskin.

Sempre domenica 16 giugno l’Accademia del Soccorso, in postazione fissa al Villaggio Sportivo per le manovre Blsd, lancerà un nuovo progetto digitale in anteprima nazionale.

In chiusura del Festival anche l’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio promuoveranno la campagna contro l’abusivismo della professione. Durante la kermesse sportivo-culturale verranno presentati diversi eventi come la tappa reatina del Campionato nazionale di Enduro organizzata dal Club Ammotora, la tappa reatina della maratona internazionale off-road K42 , promossa dalla Moresport ASD e verrà premiato il giovane campione di canottaggio Sebastiano Renzi.

Durante la 4 giorni ci sarà possibilità per tutti gli appassionati di sport di ogni età, di provare gratuitamente tutte le discipline sportive. Al Villaggio sportivo del Rsf tutto può accadere.

«Mi auguro un’invasione di campo -ha commentato il presidente del Rieti Sport Festival, Sergio Battisti – noi abbiamo fatto il possibile per garantire una bella festa dello sport e siamo pronti a stupirvi ancora con il decennale il prossimo anno, ma adesso tocca a voi, il Villaggio dello sport che ha trasformato la città, vi aspetta ogni giorno».



Anche il giornalista Sky Stefano Meloccaro co- ideatore del Festival dello Sport del centro Italia, ha sottolineato la scorza dura del Presidente Battisti che nonostante le criticità 8 compresa una pandemia) non si è mai fermato e ha rimesso sempre lo sport al centro: «Continuiamo a tenere alto il nome di Rieti, diamo voce e visibilità a questa città dello sport, la vocazione sportiva di Rieti c’è, la voglia di divertici e portare allegria in città pure e chissà che lo sport possa davvero diventare un volano per i territori».