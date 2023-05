Su il sipario sul Rieti Sport Festival: l'8^ edizione torna in piazza (8-11 giugno). Sinibaldi: «Eccellenza cittadina». Gli eventi

RIETI - Il Rieti Sport Festival torna a invadere le piazze del centro cittadino con un gran numero di esibizioni sportive (padel, calcio, basket, golf, rugby, scherma etc) e musicali.

Dopo tre edizioni “limitate” dalla pandemia, dall'8 all'11 giugno, la kermesse estiva diventata ormai un appuntamento fisso dell'estate reatina prende forma.

Nela sala consiliare del Comune di Rieti si è svolta la conferenza stampa inaugurale, presenziata dal sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dall'assessore allo Sport Chiara Mestichelli, che hanno fatto gli onori di casa agli organizzatori della kermesse: Sergio Battisti e il giornalista di Sky Sport Stefano Meloccaro.

Tra le autorità presenti, Gennaro Capo, prefetto di Rieti, Riccardo Guerci in rappresentanza della Provincia, Luigi Manzara (vice presidente Fondazione Varrone), Leonardo Tosti (Ascom) ed Emanuela Perilli (Coni).

«Sarà una festa per tutti - ammette il sindaco Sinibaldi - che rende vivace una città che pur avendo appena 50mila abitanti, riesce a proporre ed esprimere eventi di qualità che per noi amministratori sono una parte importante per il movimento turistico locale. Dopo la pandemia si torna in piazza dando una centralità a queste tematiche e siamo certi che i reatini risponderanno presente». Agli organizzatori anche i complimenti di Luigi Manzara «perché il Rieti Sport Festival è ormai un evento di qualità che fa parte della nostra tradizioni».

Il taglio del nastro è previsto per giovedì 8 giugno alle 17 in Piazza Vittorio Emanuele II alla presenza delle istituzioni, dopodiché il centro cittadino prenderà vita e regalerà tanti eventi, ma consentirà ai reatini anche di conoscere da vicino tanti personaggi famosi, come già accaduto in passato, che saranno presentati nel corso dell'aperitivo sportivo "Melo racconti" - annunciato da Stefano Meloccaro in sede di presentazione e curato da lui stesso sul palco del Rieti Sport Festival - campionessa del mondo di pentathlon moderno Elena Micheli e il campione del mondo di rally Miki Biasion. Curiosità per l'arrivo del campione del mondo di palleggio Cesar Normando Cruz. Per i tifosi dell'Inter, invece, sabato 10 giugno maxi schermo a Piazza Cavour per la finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City. Nel pomeriggio, invece, un tributo a Diego Armando Maradona con l'allestimento del "Museo Maradona" che sarà sicuramente apprezzato non solo dai tifosi partenopei presenti in città e ancora festanti per il terzo scudetto, ma anche da tutti gli amanti di una vera e propria leggenda del calcio mondiale.