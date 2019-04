RIETI – Su il sipario sulla quarta edizione del “Rieti Sport Festival” che quest’anno si svolgerà dal 7 al 16 giugno prossimi lungo le vie e le piazze principali del centro cittadino.



Cambia la location, non cambia invece il fine ultimo, quel “fare squadra per favorire e potenziare la vocazione sportiva” di una Rieti che questa mattina ha riempito il Teatro Flavio Vespasiano in ogni ordine di posto per applaudire una volta di più gli organizzatori di un evento che anche stavolta si ripromette di vivere nove giorni intensi, sia sotto l’aspetto sportivo, che nelle attività collaterali.Il direttore generale del Rieti Sport Festival, nonché giornalista di Sky Sport 24 Stefano Meloccaro, non ha svelato i nomi degli “ospiti illustri” che nelle ultime tre edizioni hanno sempre registrato il sold out al parco del Coriandolo di viale Fassini, ma le premesse sono interessanti e di qualità.

«L’essenza del Rieti Sport Festival – ha ribadito a più riprese Meloccaro – non sono gli ospiti di spicco, che per l’organizzazione rappresentano le ciliegine sulla torta di un evento la cui struttura portante è rappresentata dalle innumerevoli iniziative che si susseguiranno ogni giorno per nove giorni filati. Quello che interessa davvero è l’aggregazione, la partecipazione, il poter condividere insieme una città che anche attraverso lo sport può riemergere. Poi ci saranno anche gli ospiti, quelli che daranno quel tocco in più ad un Festival che in poco meno di dodici mesi è riuscito addirittura a cambiare location e mettere in piedi un’organizzazione pazzesca».

Nel corso della mattinata, alla presenza delle massime autorità cittadine, è stato ricordato il “papà” dell’atletica leggera Andrea Milardi che quattro anni fa «ci incoraggiò ad andare avanti per la nostra strada e dare vita a questo progetto” ha confidato un commosso Sergio Battisti, presidente della manifestazione, è stata data la parola al patron del Meeting Sandro Giovannelli che si è complimentato con lo staff organizzativo elogiando la scelta – per certi versi coraggiosa – di “regalare” al centro cittadino un festival “che è diventato ormai un appuntamento fisso dell’estatereatina».

Dal vescovo monsignor Domenico Pompili al questore Antonio Mannoni, passando per l'assessore regionale Claudio Di Berardino, per il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati, per il vice presidente della Fondazione Varrone Roberto Lorenzetti e per il direttore della Sabina Universitas Daniele Mitolo, tutti hanno voluto manifestare apprezzamento e sostegno per un evento che impegnerà la città sia da un punto di vista della sicurezza, che sotto l’aspetto logistico.

Sul palco anche un omaggio alle principali squadre della città: dalla Npc che stasera è impegnata in gara-2 degli ottavi di finale playoff, al Rieti fresco di salvezza in C, ma anche il Real Rieti che domani inizierà la sua avventura post-season per dare la caccia allo scudetto, nonché l’Atletica Studentesca Andrea Milardi e gli Arieti Rugby, omaggiati con un video che ha raccolto i momenti salienti di una stagione esaltante su tutti i fronti.

Spazio anche alla solidarietà, perché quest’anno il Rieti Sport Festival sosterrà il Progetto Alessandra, che si prefigge l’obiettivo di sostenere le donne malate oncologiche: sul palco Marco Rosati, marito di Alessandra Spadoni, dalla quale prende il nome il progetto e Santina Proietti presidente dell’Alcli “Giorgio&Silvia” che insieme alle volontarie prova a restituire il sorriso a donne alle prese con il cancro offrendo loro la possibilità di combattere la caduta dei capelli grazie all’applicazione di parrucche «che restituiscono dignità umana e consentono loro di superare l’impatto di chi, per strada, può notare la loro sofferenza» spiega Marco Rosati.

Imponente anche l’organizzazione mediatica creata intorno all’evento, che si muoverà sia attraverso i canali social (facebook, instagram, sito), che sui canali tradizionali (stampa, tv, radio).

