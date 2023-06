Parte nel migliore dei modi il Rieti Sport Festival: premiati Innocenti, Marcorè, Brindisi e Crescenzi. Foto

RIETI - Buona la prima, è partita l’ottava edizione del Rieti Sport Festival, la kermesse sportiva che si chiuderà l’11 giugno con un programma pieno di eventi sportivi e artistici.

A tagliare il nastro del Villaggio sportivo allestito nel centro storico della città, tutte le istituzioni locali, civili, militari e religiose e una marea colorata di piccoli e grandi atleti delle numerose associazioni sportive coinvolte nell’edizione 2023. Dopo la benedizione del Vescovo Don Vito Piccinonna, ha preso vita il nuovo villaggio sportivo a partire dalle ore 17: sono iniziate in contemporanea tutte le attività, dai tornei alle esibizioni delle mille e una disciplina, distribuite in tutti i campi sportivi, aree fitness, tatami e spazi attrezzati.

Partito il torneo di basket femminile RSF Cup junor, i tornei di calcetto, rugby, golf, tennis e si sono susseguite le esibizioni di tutte le realtà sportive del territorio.

Sotto qualche goccia di pioggia il talk sportivo di Stefano Meloccaro Me Lo Racconti, durante il quale sono stati premiati diversi ospiti e campioni.

Consegnata la Targa al Presidente della Federazione italiana Rugby, Marzio Innocenti e i tradizionali Premi RSF a Neri Marcorè, Giuseppe Brindisi e Diego Crescenzi Campione di Bike Trial.

Per Neri Marcorè un gradito ritorno, aveva inaugurato 8 anni fa la prima edizione del Festival, invece per la prima volta a Rieti il conduttore di Rete 4 Giuseppe Brindisi che ha iniziato la sua carriera giornalistica proprio con lo sport.

In omaggio all’atteso Museo di Maradona, Neri Marcorè sollecitato da Meloccaro, ha fatto una divertente imitazione di Dino Zoff.

Il Festival diffuso si sposterà anche lungo il fiume per attività acquatiche e al Palacordoni per l’esibizione di ginnastica artistica e ritmica e stage nazionale e Galà di arti marziali. Ogni giornata sarà caratterizzata da un tematica diversa: Lo sport come modello di vita, Motori rombanti, Omaggio a Maradona e Pelè, per chiudersi con Rieti centro d’Italia, Rieti centro dello sport. L’ottava edizione si conferma un grande attrattore sociale e sportivo che dà spazio e voce a tutti coloro che praticano e amano lo sport, nei suoi valori più alti di inclusione e coesione.

Ecco i nomi che ogni sera dalle 19.30 saranno sul palco centrale nel talk sportivo Melo racconti, a cura del direttore artistico del RSF, Stefano Meloccaro: il 9 giugno la leggenda del rally, Miki Biasion e Francesco Maria Fenici, protagonista della Porsche Carrera Cup (reatino), il 10 giugno l’imitatore degli allenatori Edoardo Mecca, la campionessa del mondo di Pentathlon Elena Micheli, Riccardo Lauretti, tipster NBA n.1 in Italia ( reatino), Fabrizio Bittner, Presidente federazione Italiana Pentathlon Moderno. La domenica spazio agli azzurri delle arti marziali, una nutrita rappresentativa di atleti si esibirà in piazza. Il Festival si chiuderà con Giovanni Vernia che arriverà a Rieti insieme a Stefano Meloccaro, a bordo di un bicicletta da corsa: una pedalata di 50 km fino a Rieti per ritirare il Premio.