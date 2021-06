Rieti Sport Festival, da Di Canio a Bonora, da Bascir a Orsi: ecco il padel solidale. Foto

RIETI - Sotto il sole dell'Asso Sporting Club è andato in scena, nell'ambito dell'ultima giornata del Rieti Sport Festival, il padel solidale in favore degli "Angeli in moto".

A sfidarsi sul campo, oltre al direttore artistico Stefano Meloccaro, anche Paolo Di Canio, Davide Bonora, Jonis Bascir, Davide Rossi e il nuotatore Marco Orsi. Nonostante la temperatura i protagonisti si sono scatenati sul campo, offrendo spettacolo ai presenti. Un momento di sport, ma soprattutto di solidarietà, visto che i partecipanti hanno donato agli Angeli in Moto, presenti all'Asso Sporting Club e che saranno protagonisti più tardi con la seconda parte dell'ultima giornata.

APPROFONDIMENTI RIETI La solidarietà all'Asso Sporting

Tra poco infatti, sempre all'Asso, seconda parte della giornata con gli ospiti di oggi, molti dei quali del mondo del calcio: Totò Schillaci, Stefano Tacconi e Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, che presenterà l'autobiografia del compianto campione. Non solo, perché ci sarà spazio anche per l'atletica con Davide Re, Roberta Bruni e Andrew Howe.