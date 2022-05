Rieti Sport Festival, la kermesse si svolgerà in tutta la città, tra gli ospiti Barazzutti e Tonut. Tante iniziative

RIETI - Presentata oggi pomeriggio, 30 maggio, all'Asso Sporting Club la VII edizione del Rieti Sport Festival in programma dal 9 al 12 giugno. Una edizione che torna al formato originale dopo due anni di forzato ridimensionamento a causa del Covid.

La grande novità di quest'anno è che il Festival si svolgerà in tutta la città, tra palestre, campi all'aperto, chiostri medievali e perfino al museo civico e alla biblioteca Paroniana. A presiedere il deus ex machina del Festival Sergio Battisti affiancato da Stefano Meloccaro, anima e anchor man della manifestazione. Al loro fianco l'assessore regionale Claudio Di Berardino, il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati, il delegato allo sport per la Provincia di Rieti Maurizio Ramacogi, il prof. Benedetto Baroni per la Fondazione Varrone. Confermato inoltre il sostegno all'Avis e all'Unicef.

Al solito il Festival darà ampio risalto a tante discipline sportive più o meno diffuse. Alcune novità come l'esibizione degli Space Jumpers, specialisti di schiacciate acrobatiche, wakeboard, arti marziali, skiroll, rafting, flyboard, enduro, rafting e altro ancora. Saranno inoltre presentati i campionati Assoluti di Atletica Leggera del 25/26 giugno e i mondiali di Wakeboard del 25/30 luglio. Ovviamente il 3x3 di basket. Presentato anche tante iniziative di varie società sportive che avranno luogo sia nell'ambito del festival che nei prossimi mesi.

Tra gli ospiti sportivi famosi come l'ex tennista Corrado Barazzutti, o l'ex nazionale di basket e ambasciatore dell'Unicef Stefano Tonut. E ancora altri personaggi come Marino Bartoletti, Max Gazzè, Andrea Scanzi e altri contatti in corso per portare altri ospiti come Teo Mammuccari.