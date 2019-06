RIETI - Dopo un fine settimana davvero da "all in" grazie alle presenze di Raoul Bova, Tommaso Paradiso, Airton Cozzolino e Sinisa Mihajlovic, in questo lunedì si tira un po' il fiato al Rieti Sport Festival, almeno per quanto riguarda i superospiti.



Domani sarà il giorno di Max Giusti, oggi comunque si alterneranno le varie attività. Oltre agli stand sportivi ed alle varie esibizioni, dalle 17 alle 20 speciale dedicato alla Scuola Calcio Federico DIonisi. Dalle 18 fino in serata torneo 3vs3 di basket, sempre alle 18 convegno sul tema "Future Farming e Future Food" a cura di "Ferrari Farm". Alle 19 sarà il turno di Arca "Azienda Reatina Costruzioni Areonautiche". Alle 19 esibizione di bike trial, mentre alle 21 ed alle 22 finali della "Supercoppa Estate Italiana" nel futsal. A chiudere la serata, stavolta senza super ospiti, alle 22 concerto dei "Magical Mistery Four", tribute band dei Beatles.