© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il grande giorno è arrivato. Parte oggi la quarta edizione del Rieti Sport Festival, che fino al prossimo 16 giugno metterà Rieti ancor di più al centro dell'Italia. La manifestazione ha salutato il Parco Del Coriandolo, dove si sono svolte le prime tre edizioni e si sposta al centro della città, in Piazza Vittorio Emanuele. Una scelta dal forte valore simbolico, capace di trasformare completamente il volto di uno dei luoghi simbolo della città, tra stand campi da basket, padel, futsal e molto altro. Lo spirito che muove il Rieti Sport Festival è proprio questo: veicolare il nome di Rieti attraverso lo sport.Le danze si apriranno ufficialmente alle ore 17, con il simbolico taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e esibizione di apertura a Cura di Forza e Libertà Ginnastica Rieti. Tra le iniziative da sempre legate all'evento anche workshop e convegni. Alle 18, presso l'aula Magna della Sabina Universitas si parlerà di "Percorsi Sportivi sulla terrazza tra i due laghi" , a cura della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia. Il clou sarà sicuramente però la visita della Commissione che valuterà la candidatura di Rieti come Città Europea dello Sport per il 2021 e farà visita agli impianti sportivi della città, mentre alle 19, sempre presso l'aula Magna della Sabina Universitas, verrà presentato il dossier per la candidatura alla presenza del sindaco Antonio Cicchetti e del consigliere Roberto Donati. A partire dalle 20 si giocheranno le semifinali del "Torneo Dei Rioni", sia nel basket che nel futsal. Dalle 22 musica live con la Band "Piggle House 2.0".Nei giorni scorsi sono stati ufficializzati i primi grandi ospiti di questa quarta edizione e, proprio stamane, è stato annunciato anche il giornalista Ivan Zazzaroni, che incontrerà Stefano Meloccaro sul palco il prossimo 14 giugno alle 21. Il Rieti Sport Festival apre le danze e lo fa in grande stile, riprendendosi lo scettro come punto di riferimento dell'estate sportiva reatina.