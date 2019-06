RIETI - Una domenica in cui, immaginiamo, sarà difficile contenere l'entusiasmo di Rieti. Saranno ben tre i superospiti di oggi al Rieti Sport Festival, che si alterneranno sul palco. Tommaso Paradiso, Airton Cozzolino e Sinisa Mihajlovic.



La giornata è però ricchissima di altri eventi: alle 9 partenza del "Rieti Urban Trail" mentre dalle 10 e le 12 finali tel torneo studentesco di basket, futsal, volley e padel. Un attimo per riprendere fiato e, a partire dalle 17, torneo di calcio balilla ed esibizione di "Gym Art". Nell"Aula Magna della Sabina Universitas convegni dedicati al mondo del ciclismo: alle 18 si parlerà di Cicloturismo, a cura di H4F Sport, mentre alle 19 verrà presentato il II trofeo "Città di Rieti".

Proprio alle 19 il primo dei momenti clou: sul palco ci sarà Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, band che sta facendo letteralmente impazzire milioni di giovani italiani. Facile immaginare che piazza Cesare Battisti verrà presa d'assalto per uno dei personaggi più amati del momento. Alle 20 toccherà invece ad Airton Cozzolino, pluricampione di Kite Surf. A chiudere la serata altro nomennto molto atteso: ritirerà il premio Rieti Sport Festival anche Sinisa Mihajlovic, che proprio ieri ha rinnovato il contratto che lo farà sedere sulla panchina del Bologna fino al prossimo 2022. Insomma, ospiti davvero di prima fascia e per tutti i gusti, per una domenica da vivere in centro in compagnia del Rieti Sport Festival.

© RIPRODUZIONE RISERVATA