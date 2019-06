RIETI - Al Rieti Sport Festival è il giorno di Max Giusti. Il poliedrico showman sarà ospite sul palco alle 21 in compagnia di Stefano Meloccaro, un altro grande ospite che si aggiunge a quelli arrivati nel fine settimana.



Come al solito però proseguiranno tutte le altre attività. Oltre agli stand ed alle esibizioni alle 17.30, presso l'Aula Magna della Sabina Universitas, convegno sul tema "La grande bellezza di una piccola provincia", un tavolo per lo sviluppo turistico della città. Durante tutto il pomeriggio esibizioni e tornei di basket, Street Golf, Ju-Jitsu e, alle 17, uno speciale dedicato alla "Pro Calcio Studentesca". In serata, alle 20, esibizione calcio "The Ultras Game".

Ma il momento clou arriverà proprio alle 21, quando Max Giusti ritirerà sul palco il premio Rieti Sport Festival 2019. Noto volto televisivo, Max Giusti è divenuto famoso anche per le sue celebri imitazioni, confermandosi poi come uno dei personaggi più apprezzati delle Tv italiane.

Come sempre a chiudere la serata musica live con la band tributo agli 883 "Spider Max". Dopo un lunedì a ritmi meno serrati, al Rieti Sport Festival si torna a premere sull'acceleratore per la volata finale di un evento che sta indubbiamente facendo parlare

