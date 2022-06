Rieti Sport Festival, presentati i Mondiali di wakeboard e gli Assoluti di atletica. Anticipazioni sul torneo “8.24”. Foto

RIETI - Nell'ambito del programma del Rieti Sport Festival, oltre alle varie attività sportive dislocate in tutta la città, si sono svolte oggi pomeriggio due presentazioni presso il chiostro del Museo Civico.



La prima ha riguardato la presentazione dei Campionati Mondiali di wakeboard del 25-30 luglio in programma al lago del Salto alla presenza del campione italiano a squadre Claudio Ponzani, degli atleti di varie categorie di età Francesco Starita, Annalisa Di Corato, della figlia Carolina De Lellis, Giulia Castelli e del team manager azzurro Simona Valerio.



Quindi si è svolta la presentazione degli Assoluti di Atletica Leggera in programma sabato 25 e domenica 26 al Guidobaldi.



Presenti il direttore tecnico dell'Atletica Studentesca, Alberto Milardi: «Sarà un'edizione di alto livello, spettacolare e spero che il degno clou sia la finale dei 100» e Mattia Furlani, 17enne talento dell'alto e del lungo, già diversi titoli tricolori conquistati. «Potrebbe essere un fenomeno al livello di Andrew Howe» sottolinea Milardi che ha pure espressp grande soddisfazione per i risultati ottenuti durante l'anno. Premiate le allieve rossoblù vincitrici dei campionati studenteschi in maglia Jucci.



Quindi anticipazione del torneo "8.24" (i numeri delle due maglie indossate nei Los Angeles Lakers) in memoria di Kobe Bryant, ideato da Bruno Marignetti e Massimo Martellucci, in via di organizzazione, che partirà il prossimo anno e che ha come testimonial il campione azzurro Giacomo Galanda.



Sono stati presentati i video promozionali dei mondiali di wakeboard, dell'Unicef: presente il direttore Paolo Rozera che ha sottolineato il fenomeno dello sfruttamento di tanti giovani con potenzialità sportive ma dei quali pochissimi esploderanno e dell'importanza di sostenere quelli che resteranno nell'anonimato, presentando il video "Diritti a Canestro", a opera di Fernando Monetti del Basket Frascati, e che ha come testimonial l'azzurro di basket Stefano Tonut, per sensibilizzare lo sfruttamento di questi giovani e per spingere ad assicurarne un futuro extrasportivo. Infine presentato il video degli Space Jumpers (schiacciatori acrobatici di basket) che si esibiranno durante il Festival e hanno dato una breve anteprima della lorp esibizione nel chiostro del museo.



Oltre al patron del Festival Sergio Battisti e al suo testimonial Roberto Donati, tra le autorità intervenute il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati che ha sottolineato l'importanza di «abbinare sport e cultura» promossa dal Festival, la delegata provinciale del Coni Emanuela Perilli.



Come sempre gli ospiti hanno autografato il tabellone del Festival.