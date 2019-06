© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche Sinisa Mihajlovic si è raccontato sul palco del Rieti Sport Festival. Fresco di rinnovo triennale sulla panchina del Bologna, l'ex giocatore, tra le altre, di Lazio e Inter, ha raccontato tanto del suo modo di essere e di vivere lo sport: «Per me è vita, quando gioco voglio sempre vincere. Forse in me è più forte la delusione dopo una sconfitta che la gioia dopo una vittoria. Mi succede anche quando gioco a carte con mio figlio, prima lo faccio vincere, poi dentro di me mi incavolo e alla fine vinco io e lo faccio mettere a piangere».Senza filtri, come è nel suo carattere, racconta la povertà da cui viene: «Arrivo da una famiglia molto povera, ricordo che a casa mia era difficile avere un frutto come una banana. A casa ne avevamo una e ce la dovevamo dividere, un giorno ho detto "quando sarò ricco ne comprerò un camion intero, così possiamo mangiarne quante vogliamo. Chi è un giocatore che per temperamento mi assomiglia? Ce ne sono tanti, e quasi tutti arrivano dalla fame, ripensando alla strada che hai fatto e gli dai più valore».Per i tifosi della Lazio, a distanza di anni, resta un idolo incontrastato, e alla domanda sul perché non alleno la Lazio, lui risponde così: «Semplice, perché non mi hanno mai cercato. Juve? Si, è vero, ci sono stato vicino cinque anni fa e anche quest'anno. Adesso però sono concentrato sul Bologna, vogliamo allestire una squadra per salire con gli obiettivi».Carattere particolare quello di Sinisa Mihajlovic: «Sono uno che non dà tanta confidenza, ma dico sempre le cose come stanno, lo faccio anche con i miei giocatori e se sbaglio sono pronto a chiedere scusa. Un giocatore che vorrei sempre nella mia squadra? Me stesso».A premiare il patron dell'evento Sergio Battisti ed il consigliere con delega allo Sport Roberto Donati. Subito dopo di lui, sul palco, il campione di Kite Surf Airton Cozzolino.