RIETI - Una delle pagine più divertenti e colorite del Rieti Sport Festival è andata in scena questa sera. Sul palco insieme a Stefano Meloccaro è stato il turno di Max Giusti. Il comico ed imitatore romano è stato protagonista di un vero e proprio show, nel quale ha anche raccontato la sua vita: " Ho iniziato a fare il comico a 16 anni, all'epoca correvo con le moto con scarsi risultati. Oramai la televisione ti chiede sempre di più, si sa tutto di tutti, non è facile tenere il passo". Forte il legame tra Giusti e lo sport, non solo per la sua fede romanista: " Ho conosciuto il tennis a 28 anni, adesso sono gestore di un circolo a Roma, abbiamo tanti iscritti, mi piace aiutare i giovani tennisti ad emergere e dare l'opportunità di fare tennis anche a chi ne ha di meno". Lo show è proseguito quando nei led alle sue spalle hanno mostrato alcuni video, tra i quali la celebre imitazione del presidente della Lazio Lotito. Un personaggio unico, capace di intrattenere e di mostrarsi vero e umile: " Le persone che fanno una vita come la nostra pensano di potersi alimentare con il proprio ego. Io non sono cosi, ho estremo bisogno degli altri". Oltre ad aver ricevuto il premio Rieti Sport Festival, anche una targa dal Roma Club centro d'Italia e, per non farsi mancare nulla, "Gli anni" degli 883 intonata insieme alla Spieder Max, la band che si è esibita sul palco subito dopo di lui.