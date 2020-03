© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La V edizione del Rieti Sport Festival è stata rinviata in seguito all'emergenza Coronavirus. La manifestazione, in programma tutti gli anni nella prima metà del mese di giugno, è stata posticipata a data da destinarsi. La volontà è certo quella di riuscire a dar vita, ancora una volta, all'importante evento sportivo del capoluogo sabino, ma la situazione attuale impone una riflessione profonda.«Il Rieti Sport Festival è una festa dello sport – afferma il Patron Sergio Battisti – e tornerà quando saremo certi di poter stare insieme come sempre, stavolta anche per festeggiare una ritrovata serenità generale».Tra gli obiettivi della manifestazione, nata 5 anni con il coinvolgimento del volto Skysport Stefano Meloccaro, reatino di nascita, c'è l'aggregazione di tutti coloro che amano lo sport, una comunità che si incontra condividendo momenti di divertimento e spettacolo. «In questo periodo la priorità è la salute – sottolinea Meloccaro – poi torneremo, non appena possibile, tutti in piazza a celebrare lo sport, che è una forza importante della nostra comunità ed una delle nostre leve di sviluppo, nonché vocazione significativa del territorio».Gli organizzatori, insieme agli sponsor della V edizione, sono al lavoro per valutare il periodo migliore in cui poter vivere tutti insieme questa tradizionale festa dello sport. Al momento è complicato fare pronostici, se le cose dovessero evolvere per il meglio si potrebbe ipotizzare una data estiva, indicativamente prima metà di settembre, in accordo con altre manifestazioni previste in città.Di sicuro, anche in questo momento, il progetto Rieti Sport Festival conferma la sua validità come mezzo di valorizzazione del territorio attraverso lo sport. E soprattutto, vuole ribadire fermamente alcuni dei principi fondanti dello sport: il rispetto delle regole, la responsabilità personale e la determinazione per il raggiungimento degli obiettivi. Valori importanti in ambito sportivo e - in questo momento storico - ancor più nella vita reale.Il Rieti Sport Festival resta pienamente operativo sulle proprie pagine social, e invita tutti a utilizzarle per pubblicare i momenti di sport casalingo. In questo periodo, anche questo può servire a sentirsi più vicini.