di Christian Diociaiuti

RIETI – È il secondo, grande ospite del Rieti Sport Festival. È Massimo Giletti, popolare conduttore tv, mattatore prima a L’Arena su Rai1, poi a Non è L’Arena su La7. Sarà lui ospite questa sera alle 21. Spesso al centro del dibattito per i temi che si affrontano nella sua trasmissione e per il passaggio dalla tv di stato alle reti di Urbano Cairo, Giletti è pronto a rispondere alle domande di Stefano Meloccaro, il direttore artistico del festival e colui che, insieme a Sergio Battisti, ha messo in piedi una manifestazione divenuta riferimento dell’inizi d’estate reatina. Anche per Giletti, come lo è stato per Bruno e Federico Vespa, attesi tanti reatini al Coriandolo. Parco che, nel frattempo, oggi ospiterà tanti eventi. Si gioca a futsal, c’è il convegno di Special Olympics e quello sulle Olimpiadi del Gioco ma anche le finali del torneo Over 45 di basket dedicato allo Zio Willie Sojourner. In serata la musica dei Lara’s Fire Flies. Ieri, oltre a Bruno e Federico Vespa, premiati Luciano Serafica, presidente Fisw e Maria Sole Ponzani, campionessa italiana di Wakeboard Junior.



IL PROGRAMMA

Esibizioni & Stand - Scherma, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambini

dalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”

ore 18:00 - Esibizione Calcio – Pro Calcio Studentesca

ore 18:00 - Convegno - “Special Olympics”

dalle 19 alle 22 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiato

ore 19:00 - Convegno - “Le Olimpiadi del Gioco”

ore 19:00 - Esibizione Basket 3vs3 ore 20:00 - Finale Basket MASTERS Over 45 Finale 3 e 4 posto

ore 21:00 - “MELOCCARO INCONTRA…” PREMIO RIETI SPORT FESTIVAL 2018 Massimo Giletti

ore 22:00 - Musica LIVE con LARA'S FIRE FLIES

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA