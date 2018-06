di Christian Diociaiuti

RIETI – Ultima giornata del Rieti Sport Festival. La dieci giorni di sport, musica, spettacoli, cultura, presentazioni e convegni si chiude oggi e lo fa all’insegna, ovviamente, degli eventi sportivi. Sarà la musica a far salutare il festival. Negli ultimi appuntamenti, dopo le visite dei big – Bruno e Federico Vespa, Giletti, Di Canio e Ilario Di Giovambattista di Radio Radio – oggi parla lo sport. Tra le altre cose, la kermesse registrerà la partenza del primo Trofeo Città di Rieti di ciclismo Under 23 (alle 12), lo speciale sul rugby in amarantoceleste e l’esibizione del pattinaggio. Calcio a 5 e mostre saranno il contorno dell’ultima giornata, con il festival che dà appuntamento al prossimo anno.



RIFUGIATI

In vista della Giornata Mondiale del Rifugiato indetta dall'UNHCR, Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) e i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Rieti hanno organizzato un torneo di calcio a cinque all'interno del Rieti Sport Festival (Parco Coriandolo, Viale Fassini) che ha visto coinvolti i beneficiari dei progetti e gli operatori di tutte le realtà locali coinvolte nei percorsi di accoglienza. Gli incontri in corso vedranno la disputa della partita finale, oggi alle 18. A seguire la cerimonia di premiazione.



RADIO RADIO

In una giornata dedicata all'atletica, come quella di ieri al festival, c'è stato spazio anche per parlare di radio con Ilario Di Giovambattista, anchorman sabino (di Borgo Quinzio) e voce dell'emittente Radio Radio, di casa alla Bufalotta. «Lavorano con noi 70 persone - ha racconta nell'intervista con Meloccaro - da poco siamo sbarcati in Piemonte con il digitale terrestre, abbiamo ottimi risultati». A lui il Rieti Sport Festival Award: la sua radio copre molte ore di palinsesto tra talk e informazione sportiva.



IL PROGRAMMA

Esibizioni & Stand - Scherma, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambini Apertura padiglioni Aeronautica Militare con Simulatore ludico Frecce Tricolori, Stazione Meteo A.M. e dimostrazione di scherma

dalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”

ore 12:00 - Ciclismo – Partenza Gara Ciclistica “I Trofeo Città di Rieti” a cura di ASD Ciclismo Rieti

dalle ore 17:00 - Mostra “Evoluzione del Motociclo” a cura di Hobby Moto d’Epoca Rieti - Federaz. Motociclistica Italiana

dalle 15 alle 20 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiato Mostra “Storia ed evoluzione del Trial in Italia”

ore 19:00 - SPECIALE RUGBY

ore 19:30 - Esibizione pattinaggio artistico “Veloce Club Rieti”

ore 21:00 - “Rieti Sport Festival Awards”

ore 22:00 - Musica LIVE con CLAUDIA e L’Orchestra Italiana

