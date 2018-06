di Christian Diociaiuti

IL PROGRAMMA

RIETI - Dopo una serata dedicata al ciclismo e agli allenatori di calcio, il Rieti Sport Festival abbraccia l’atletica. Sarà questo il tema portante della serata di oggi, a seguire di una giornata a tutto gas, tra dimostrazioni e sfide, calcio, basket, integrazione, e musica.Appuntamento alle 21: sul palco presenta Luca Rivani, ospiti Alberto Milardi, Chiara Milardi, Maurizio De Marco, Giuliano Casciani, Giovanni Bellini, Vittoria Milardi, e Consigliere Comunale Roberto Donati. Premio a Chiara Milardi, allenatrice dell’anno, e a Giovanni Bellini atleta emergente a livello internazionale dell’anno. Sarà l’occasione per presentare i Campionati Italiani Allievi in scena dal 15 al 17 giugno, il weekend in arrivo.Esibizioni & Stand - Scherma, Paddle, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambinidalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”dalle 15 alle 18 e dalle 19 alle 22 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiatoore 17:00 - Esibizione Basket 3vs3 ed esibizione NPiC Basket in carrozzinaore 18:00 - Calcio – Esibizione “ROMA Club”ore 21:00 - SPECIALE ATLETICA Presentazione Campionati Italiani Allieviore 21:00 - “Rieti Sport Festival Awards”ore 22:00 - Musica LIVE con GIANNI NERI CANTA MOGOL