IL PATRON DEL REAL

PREMI

IL LUNEDÌ

IL PROGRAMMA

RIETI – «Il mio sogno è fare dieci anni di A consecutivi, una cosa che difficilmente qualcuno potrà ripetere a Rieti». È il solito, vulcanico, Roberto Pietropaoli a parlare, ieri grande protagonista nella serata dedicata al futsal nel Rieti Sport Festival.Il patron amarantoceleste ha parlato un po’ di tutto, incalzato dalle domande del cronista de Il Messaggero, Christian Diociaiuti: l’aspetto sportivo, ma anche impianti, rilancio dello sport e dell’economia cittadini, degli obiettivi e delle persone che lo circondano. «Ai politici cosa chiedo? Lungimiranza e basta» risponde, quando gli si chiede cosa vorrebbe dalla classe dirigente reatina in tutte le sedi, discorso introdotto sulle ben note posizioni del numero uno del Real, soprattutto sull’impiantistica.Torna la questione impianti, col patron che nei giorni (e nei mesi) scorsi si era battuto affinché si potesse adeguare il PalaSojourner per i grandi eventi nazionali del futsal, non solo le finali playoff (che hanno costretto Pietropaoli a migrare, ad esempio, a Teramo per la finale scudetto di due stagioni fa). «Non chiedo più niente, se vogliono fare i lavori li facciano» ammette, amaro, il numero uno del Real Rieti. La polisportiva ma anche l’apertura a ticket condivisi con le altre realtà («Sono disponibile al confronto con tutti» dice) e poi un invito: «Ci sono personalità capaci in città. Non si può stare sempre nascosti» dice a quegli imprenditori che potrebbero aiutare le realtà sportive e sostenerle. È la chiave sportiva che, però, fa liberare il patron. «Perché non continuare con Bellarte? Se tu non vieni neanche alla cena con i tifosi hai chiuso» ha detto Pietropaoli, senza nascondere che la sintonia con il tecnico di Ruvo di Puglia non ci sia, di fatto, mai stata. «In Mannino ho visto durezza e carisma come nessun’altro allenatore di quelli stati a Rieti. Come Conte e non Allegri, facendo un parallelismo con la Juve» ha aggiunto.Pietropaoli è stato premiato dal Rieti Sport Festival: a consegnargli il riconoscimento, Antonio Tavani (presidente e fondatore del museo Saletta dei Ricordi, protagonista il 13 giugno al Rieti Sport Festival) e dalla professoressa dello Jucci (scuola legata al festival), Silvia Meloni. «Condivido questo riconoscimento con luca Palombi e lo dedico al mio papà e ad Alberto Palombi» ha detto. Con Pietropaoli premio anche al giocatore reatino Matteo Esposito (ritirato dal vice allenatore David Festuccia) e per la reatina Sara Brandimonte, che a Tor Vergata si è laureata con una tesi dedicata al Rieti Sport Festival: «Mi hanno aiutato molto a capire come organizzare un evento del genere, sono stati molto disponibili».Oggi si prosegue all’insegna dello sport al Coriandolo. Protagonisti il ciclismo con la presentazione della gara “Trofeo Città di Rieti” a cura di Ciclismo Rieti e l’assoallenatori con il trofeo Marcucci.Esibizioni & Stand - Scherma, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambinidalle ore 09:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”dalle 17 alle 18 e dalle 19 alle 22 - Esibizione calcio a 5 Giornata mondiale del rifugiatoore 18:00 - Esibizione Minibasket - Basket Club La Foresta Small, Giga Basket Rieti, Willie Basket NPCore 18:00 - Esibizione Calcio – Young Rietiore 18:30 - SPECIALE CICLISMO - Presentazione Gara Ciclistica “I Trofeo Città di Rieti” a cura di ASD Ciclismo Rietiore 19:00 - Esibizione Arti Marziali “Ju Jitsu Rieti”ore 20:00 - Semifinale Basket “MASTERS” Over 45ore 20:00 - Consegna “Trofeo Marcucci” a cura dell’AIACore 21:00 - “Rieti Sport Festival Awards”ore 22:00 - Musica LIVE con ALLEGRINI E TREBBIANI