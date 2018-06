di Christian Diociaiuti

IL PROGRAMMA

RIETI – Continua la rassegna del Rieti Sport Festival al Coriandolo. Una domenica all’insegna del futsal quella che inizia oggi: alle 20, sul palco dell’evento, salirà il patron Roberto Pietropaoli. Col tecnico appena confermato e una squadra in via di definizione per il 2018-19, il presidentissimo amarantoceleste (che sarà premiato) si aprirà al pubblico parlando della sua squadra e non solo. Atteso anche un giocatore amarantoceleste sul palco della kermesse.Ieri spazio al podismo oltre a tanti altri eventi: è stata presentata la corsa K42 Italia, con la tappa reatina del circuito internazionale che sarà in città, anzi, al Terminillo dal 6 all’8 luglio.Esibizioni & Stand - Scherma, Paddle, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambinidalle ore 9:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”ore 15:00 - Calcio – Torneo Parrocchiale ANSPIore 17:00 - Esibizione Basket 3vs3ore 18:00 - Calcio – Esibizione Sporting Rietiore 19:00 - Esibizione pattinaggio artistico “Veloce Club Rieti”ore 20:00 - Semifinale Basket “MASTERS” Over 45ore 20:00 - SPECIALE CALCIO A 5 – REAL RIETIdalle ore 19:00 alle 22:00 - Esibizione calcio a 5 - Giornata mondiale del rifugiato - Torneo Caritas ore 21:30 - “Rieti Sport Festival Awards”ore 22:00 - Musica LIVE