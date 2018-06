di Christian Diociaiuti

RIETI – Va in scena la seconda giornata del Rieti Sport Festival. Il primo dei due sabati della manifestazione segue un’inaugurazione ricca: taglio del nastro, prime esibizioni, il convegno sulla candidatura di Rieti a Città Europea dello Sport e i primi premi andati a tre giovani campioni reatini, Jamila Laurenti, Gianmarco Fabbri e Giada Longhi. Musica e tanti altri appuntamenti hanno reso vivo il parco del Coriandolo, un vero e proprio villaggio colorato tra campi da gioco, arene attrezzate, stand degli sponsor e gastronomici.Oggi, la giornata si è aperta con una mattinata dedicata alle donazioni di sangue. Si prosegue con un motoraduno, il torneo parrocchiale Anspi ma anche basket, volley, futsal, l’attenzione alla giornata del Rifiugiato e ovviamente la musica. Attesa la consegna di altri premi e in programma, ovviamente, una serata musicale. Rinviato, ieri, l’evento di presentazione della pesca alla carpa, competizione che si terrà a ottobre al lago Scandarello.Esibizioni & Stand - Scherma, Paddle, Fitness al Parco, Pesca Sportiva, Ippica, Scherma Medievale, Wakeboard, Tennis, Golf, Automobilismo ed Intrattenimento & Animazione per Bambiniore 08:00 - “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” – con mezzo Autoemoteca AVISdalle ore 09:00 - Torneo Parrocchiale ANSPI di Calcio a 5 “Gioca con il sorriso”ore 09:00 - Moto Raduno – Club TerreMotoore 15:00 - Calcio – Torneo Parrocchiale ANSPIore 17:00 - Esibizione Basket 3vs3 ore 18:00 - Esibizione Calcio – Young Rietiore 18:00 - Esibizione Beach Volley ore 19:00 - Esibizione Zumba “Liberamente”ore 19:00 - Presentazione Gara Internazionale “K2 ITALIA”ore 20:00 - Semifinale Basket “MASTERS” Over 45dalle ore 19:00 alle 22:00 - Esibizione calcio a 5 - Giornata mondiale del rifugiato - Torneo Caritasore 21:00 - “Rieti Sport Festival Awards”ore 22:00 - Musica LIVE