RIETI - Bruno e Federico Vespa premiati al Rieti Sport Festival. I reatini hanno affollato la zona conferenze del villaggio del Coriandolo per ascoltare l'intervista di Stefano Meloccaro ai due giornalisti, insieme in radio il venerdì mattina su Rtl 102.5 in Non Stop News Raccontami.Ai due il premio Rsf perché conducono una trasmissione pur con differenze di passione sportiva ed essendo padre e figlio (noti i loro siparietti e diverbi in diretta). A premiarli Federico Rinaldi e Vincenzo Regnini.Bruno e Federico Vespa incalzati da Meloccaro hanno raccontato anche del loro legame con Rieti: «Avevamo dei parenti qui e poi amo le città piccole dove si vive bene. Dite di avere dei problemi, ma venite a Roma...». Bruno Vespa ricorda: «Quando non c'era la Roma-L'Aquila, i primi viaggi da L'Aquila verso Roma li facevo con il bus. Erano viaggi lunghi, la sosta a Rieti era refrigerante. Ricordo il 4 Stagioni, possibile?» e la platea annuisce, con l'intervento dal pubblico anche del sindaco Cicchetti. Poi la passione per il calcio: Bruno è juventino, Federico romanista. «A Rieti si può fare sport a differenza de L'Aquila. Basta vedere il calcio: la squadra è stata promossa in C. A L'Aquila ci sono problemi societari...» ha detto Federico. «Fa piacere vedere che qui si abbiano risultati importanti che a L'Aquila non arrivano. C'è un forte legame tra i territori: ci sentiamo più vicini a questa parte di territorio che l'altra dell'Abruzzo» replica Bruno.«Io sono un fautore della moviola - dice il giornalista Rai sulla Var, incalzato da Meloccaro - sulle sanzioni alle società sarei più duro». Poi la confessione: «Per il pubblico di Porta a Porta lo sport non tira». Dal pubblico anche un’osservazione: «Bruno, lei non sembra uno sportivo...». «Ma io sono campione abruzzese juniores di doppio di tennis, tiè». Aneddoti legati allo sport e alla professione per i due giornalisti, ma anche la politica: «Contento che sia andato al governo il M5S, altrimenti avrebbero detto che non glielo hanno fatto fare. Ora giudicheremo». Sul tema, c’è disputa con il figlio: «Si arriva alle Europee poi si vota...» dice Federico, «Ma che ne sai...» replica Bruno.