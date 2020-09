Rieti Sport Festival, arrivano anche i portieri di calcio del passato e gli ex azzurri del basket

RIETI - Svelato il programma della quinta edizione del Rieti Sport Festival che si presenta nel centro Italia con un eccezionale parterre di ospiti nelle 4 giornate della Special Edition dal 10 al 13 settembre nell'Auditorium Varrone nel centro storico di Rieti: circa 90 i posti, si può accedere solo su invito.

A iniziare dall'inaugurazione del 10 settembre alle ore 17 con le conferme del Ministro Spadafora e del Presidente Figc Gabriele Gravina e la presenza di Campioni che riceveranno il Premio Rieti Sport Festival : Francesco Moser, Giusy Versace, Arianna Talamona, intervistati dal giornalista e conduttore televisivo Stefano Meloccaro.

La campionessa paralimpica Arianna Talamona parteciperà anche al convegno “ Per lo sport contro ogni discriminazione ”promosso in collaborazione del Liceo Scientifico Carlo Jucci partner culturale del RSF, che si svolgerà l'11 settembre alle ore 10 presso la Palestra del Liceo in piazza S.Francesco.

Si prosegue con la seconda giornata l'11 settembre con i campioni degli Sport invernali tra cui Giorgio Rocca, Simone Origone, l'uomo jet; 12 volte vincitore della Coppa del mondo di specialità, l'atleta olimpico di pattinaggio Enrico Fabris.

A Rieti per la prima volta anche il campione di pallavolo, Jack Sintini, medaglia d'oro agli Europei con la maglia della Nazionale. ( programma dettagliato su rietisportfestival.it)

La terza giornata il 12 settembre sarà dedicata ai portieri di calcio: Stefano Tacconi, inserito dall'IFFHS al 140º posto nella classifica dei migliori portieri del mondo nel quarto di secolo 1987-2011, Gianluca Pacchiarotti, detentore del record d'esordio per un portiere in Serie A. Nel 2020 il suo record compie 40 anni.

Luca Marchegiani vice campione del mondo con la nazionale italiana nel 1994.Annoverato tra i migliori estremi difensori degli anni 1990. Fernando Orsi portiere indimenticato della Lazio, una vera bandiera biancoceleste.

Eccezionale presenza di Costanza Laliscia la ventenne amazzone, migliore young rider del mondo della specialità endurance avendo vinto, per la seconda volta in quattro anni, l’Endurance Young Rider World Ranking della Federazione equestre internazionale.

Nel salotto sportivo di Meloccaro previsto per il 12 settembre anche l'incredibile e ormai virale imitatore degli sportivi Gianfranco Butinar, celebri le sue imitazioni di Spalletti, Capello, Ranieri, Del Neri.

L'ultima giornata si chiuderà con tre ex azzurri del basket come Giacomo Galanda, Marco Cusin e Alex Righetti, attuale tecnico del Real Sebastiani. Inoltre, l'ex tecnico della nazioanle under 21 Gigi Di Biagio

L'edizione 2020 è stata supportata dal Comune di Rieti, dalla Provincia di Rieti, dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Varrone e patrocinata dal Coni. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport.

