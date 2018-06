di Giacomo Cavoli

RIETI - Un indotto diretto totale di quasi cinque milioni di euro a favore della città e del territorio, generato dal movimento dall'atletica leggera a Rieti nel quinquennio 2006 - 2010. E' la cifra record raccontata dallo studio che, all'epoca, lo scomparso presidente della Cassa di Risparmio di Rieti, Alessandro Rinaldi, commissionò all'ex assessore alla Cultura della giunta Petrangeli Diego Di Paolo, e i cui risultati furono poi sintetizzati nel piccolo volume "Feelings & Numbers", graficamente curato da Maria Chiara Milardi, stampato in circa cinquemila copie e consegnato anche ai vertici dell'allora Cassa di Risparmio, affinché si potesse far tener conto, sopratutto per gli anni successivi, del ritorno prodotto dalla bontà della sponsorizzazione dell'Atletica Studentesca Cariri, sperando così di favorirne il proseguo del sostegno.



QUASI CINQUE MILIONI PER RIETI



A raccontare dei risultati di "Feelings & Numbers", nello "Speciale Atletica" del pomeriggio del Rieti Sport Festival moderato dalla giornalista Catiuscia Rosati, è stato il presidente della Alessandro Rinaldi Foundation, Federico Rinaldi, ospite insieme al presidente della federazione italiana di atletica leggera Alfio Giomi e alla stella rossoblù del lancio del martello, Simone Falloni. «Si tratta di uno studio nato dall'idea che ebbero mio padre ed Andrea Milardi per misurare l'impatto dell'atletica leggera sul territorio reatino - spiega Rinaldi - E' un modello matematico che tiene conto degli eventi svolti a Rieti e delle presenze che, ogni volta, vi sono state collegate. In cinque anni, abbiamo raggiunto quasi cinque milioni di euro, perciò vuol dire che l'indotto dell'atletica per Rieti è stato di cinque euro guadagnati per uno investito».



La cifra esatta conteggiata dalla ricerca corrisponde a 4.950.000 euro, la metà di centomila euro per poter arrivare alla cifra tonda dei cinque milioni. Un ammontare supportato dalle 29.000 presenze registrate in alberghi e b&b, oltre ai 750.000 euro che corrispondono al "valore della promozione turistica offerta alla città grazie a viral e direct marketing", come riportato nel volume. «In qualità di Alessandro Rinaldi Foundation vorremmo proporre nuovamente la stessa ricerca per il quinquennio 2013 - 2017, conteggiando così anche le presenze legate ai campionati europei del 2013 - rivela Rinaldi - La comunicazione per i grandi eventi e le società sportive è fondamentale, e uno studio del genere aiuta ad accreditarsi presso chi decide di investire nell'atletica leggera a Rieti».



A dare man forte sull'indotto dell'atletica arriva anche Giomi: «Abbiamo condotto uno studio simile sui campionati europei di Grosseto 2017 - spiega il presidente Fidal - In questo caso, l'impatto degli Europei è stato pari ad otto milioni e centomila euro, considerando stime al ribasso. Si tratta di uno studio ripreso a livello internazionale e di un dato scientifico certificato».



L'ANALISI DELL'EX ASSESSORE



Ma come è stato possibile il calcolo dell'indotto totale diretto in cinque anni di attività? «Fu lo stesso Andrea Milardi a fornirmi i numeri degli eventi svolti in cinque anni a Rieti - racconta Diego Di Paolo a Il Messaggero - Su quei dati si fece un lavoro estremamente attento, perché chiesi a Milardi di individuarmi per ogni gara, a partire dalle regionali fino a quelle internazionali, quali fossero gli atleti della Studentesca iscritti, escludendoli così dal conteggio insieme agli atleti residenti sul territorio. Sui rimanenti fu invece fatto uno studio per difetto conoscendo quali erano, di norma, le strutture scelte per il pernottamento e le tariffe applicate, oltre a sapere dove andavano a mangiare e quale era il costo medio di un menù. Operando tutti questi calcoli è uscito fuori un modello matematico estremamente oculato».



UN TRISTE PRESAGIO

D'altro canto, Alessandro Rinaldi e Andrea Milardi avevano ben compreso come anni di sforzo collettivo e di risultati incessanti, a lungo andare, corressero il rischio di essere presi sottogamba, dati per scontati in virtù della presenza di forti personalità sempre in grado, nell'immaginario collettivo, di riuscire a garantire il successo del movimento Studentesca: «Questo lavoro è nato dalla precisa sensazione che un fenomeno importante per lo sviluppo della città, uno di quelli ad impatto maggiormente positivo anche per il futuro della città stessa, corresse il rischio di scivolare in quella zona grigia riservata a volte alle persone e agli eventi la cui straordinaria positività viene data per esistente a priori», era, profeticamente, il paragrafo che apriva il lavoro di "Feelings & Numbers".



«Quel lavoro venne fatto perché in quel momento esisteva un'ipotesi, seppur remota, che Intesa Sanpaolo volesse lasciare la sponsorizzazione a favore dell'atletica e quindi volemmo spiegare loro quale era l'indotto sul territorio - racconta Di Paolo - In quel periodo si diceva anche che un quarto dei correntisti reatini fossero Cariri e quindi la sponsorizzazione dell'atletica leggera, per Banca Intesa, non solo sarebbe stata una grande operazione sociale sul territorio, ma anche un ritorno immediato da questo movimento di capitale presente al suo interno. Purtroppo poi è accaduto ciò che si temeva e Intesa ha scelto altri canali di promozione nello sport».



Emblematica la frase posta da Alessandro Rinaldi a conclusione del volume di "Feelings & Numbers" e rivolta ai vertici della Cassa di Risparmio: «Trentacinque anni di felice matrimonio hanno lasciato a Rieti un'eredità importante: vi invitiamo a condividere le nostre riflessioni».



«Il grande dramma che andrebbe superato è l'invisibilità dell'atletica a livello nazionale - conclude l'ex assessore - In Italia l'atletica in televisione non si vede e se ne parla pochissimo. E se oggi non sei presente, soprattutto in tv, non esisti».