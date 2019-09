© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sport e Terapia Rieti organizza attività di avviamento alla pratica sportiva rivolti a ragazzi diversamente abili con età compresa tra i 6 e i 45 anni.Le attività sono finalizzate al recupero delle abilità motorie di base, e quindi positive per tutti gli allievi, con possibilità per coloro che possiedono più spiccate doti atletiche di partecipare alle gare regionali e nazionali organizzate dalla Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale – Fisdir - e dallo Special Olympics Italia.I Corsi, autorizzati dal Comitato Italiano Paralimpico, sono svolti da Istruttori specializzati ed avranno luogo - a partire dal giorno 1^ ottobre 2019, fino al mese di giugno 2020 presso la Palestra della Scuola Elementare Piazza Tevere di Rieti nei giorni di martedì e venerdì in orario 16 - 18 e presso il Bocciodromo Comunale di Rieti, Via A. De Gasperi, nel giorno del mercoledì dalle 15,30 alle 17.La Società fornisce anche un servizio di accompagnamento e trasporto per tutti gli allievi residenti nel Comune di Rieti.Tutti gli allievi dovranno essere tesserati alla Società Sportiva, previa visita di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, e saranno coperti da Assicurazione R.C. per l'intera durata dell'attività.E’ previsto il versamento di una quota di iscrizione e di una quota mensile di frequenza.Quanti siano interessati possono rivolgersi alla Responsabile, Adriana Catini, al numero telefonico 329/5616461.