RIETI - L'Asd Atletica Sport e Terapia ha terminato l'attività della stagione sportiva 2018/19 con la partecipazione ai Play the Games di atletica leggera, manifestazione sportiva organizzata da Special Olympics alla quale hanno partecipato circa 200 atleti diversamente abili provenienti da quattro regioni dell'Italia centrale.In questa occasione l'Atletica Sport Terapia Rieti ha schierato in campo ben 21 atleti, alcuni dei quali esordienti, che hanno ottenuto significativi risultati, anche grazie all'impegno dei tecnici societari Fabio Poles, Simonetta Tartaro e Bettina Vallocchia.In occasione dell'inizio della pausa estiva per l'attività socio sportiva dei ragazzi aderenti alla società reatina, questi ultimi insieme alle proprie famiglie e allo staff dell'Asd Crescenzi Trial Bike sono stati invitati al Rieti Bike Park di via Liberato di Benedetto per un pomeriggio di divertiemento insieme ai bikers reatini.Infine per la chiusura in bellezza e allegria gli atleti sono stati invitati l'11 giugno dai gestori del Luna Park di Rieti, operante davanti al PalaSojourner, per godere di una giornata con attrazioni e giochi in piena integrazione con gli altri visitatori.«Il presidente e il consiglio direttivo del solidalizio - si legge nella nota dell'Asd a firma delal presidente Adriana Catini - intendono rivolgere pubblicamente un caloroso ringraziamento a costoro e a quanti, di continuo, supportano volontariamente e gratuitamente l'attività societaria, mostrando nei fatti di condividerne le finalità saolidaristiche e di integrazione sociale».