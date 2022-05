“Sport e famiglia”, per tre giorni oltre 30 discipline sportive protagoniste nel centro della città

RIETI - Tutto pronto per la tre giorni di “Sport e famiglia”, che da domani 13 maggio fino al 15 colorerà e riempirà il centro storico di Rieti portando oltre trenta discipline sportive vicino ai più piccoli. È un po’ questo lo spirito di un evento che Rieti ha già accolto in passato con grande entusiasmo e partecipazione e che, come detto, è stato presentato stamattina presso la Sala Consiliare. Presente il vicesindaco Daniele Sinibaldi, i consiglieri comunali con delega allo Sport Roberto Donati e alla Scuola Letizia Rosati, oltre ai rappresentanti di Crs Promotion e Opes.

Prima dell'inizio della conferenza mostrato un video con alcune immagini della scorsa edizione, tenuta pre pandemia, poi a fare gli onori di casa è stato il vicesindaco Daniele Sinibaldi: «Stiamo pian piano tornando ad una normalità che avevamo quasi dimenticato e l'amministrazione sta cercando di accelerare i tempi sotto questo punto di vista. Oggi inauguriamo una bellissima manifestazione, che porterà qui bambini e famiglie. "Sport e famiglia" deve diventare un appuntamento fisso, rivedere la piazza piena è qualcosa che ci farà bene».

Il progetto si svolge anche grazie alla partecipazione degli Istituti Savoia e Rosatelli di Rieti, i cui studenti faranno da tutor nelle varie discipline sportive che saranno dislocate tra Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Cesare Battisti e Largo Alfani. Sono più di 700 i bambini con le rispettive famiglie che affolleranno il centro storico di Rieti, per un evento destinato a diventare un punto di riferimento, come testimoniano anche le parole in conferenza del consigliere Roberto Donati: «Rieti è una città che vive di sport - ha detto -, nel nostro centro storico ci saranno tantissime discipline diverse in cui cimentarsi, perché lo sport è fondamentale fin da piccoli».

Numerose le Federazioni che saranno presenti, così come gli Enti di promozione sportiva, tra i quali la Crs Promotion e l'Opes, rappresentate anche al tavolo della conferenza. Per quanto riguarda più in dettaglio il programma le giornate del 13 e 14 maggio saranno dedicate agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Rieti al mattino dalle ore 8.30 alle 13.30, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 fino alle 18.30 ci sarà l'apertura al pubblico. Domenica invece giornata dedicata all'apertura al pubblico al mattino dalle 10 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.