RIETI - Subito un successo di partecipanti per “Sport in famiglia”, evento che è arrivato anche a Rieti, da oggi, 18 ottobre, a domenica proponendo tre giornate di sport in centro storico e in particolare in piazza Cesare Battisti, Largo Alfani e piazza Vittorio Emanuele II.Sensibilizzare i ragazzi dai 6 ai 18 anni ai valori dello sport come momento aggregativo, di condivisione di regole, partecipazione alla vita sociale e accettazione delle differenze è l'obiettivo della manifestazione.Questi gli sport presenti: surf, vela, motonautica, paracadutismo, pallavolo, scherma, scacchi, danza, rugby, arrampicata, squash, biliardino, tennis da tavolo, golf, pattinaggio, pallacanestro, baseball, zumba fitness, arti marziali, calcio, squash, tiro con l’arco, hockey su prato, badminton, calcio biliardo, beach volley, tiro a segno e tiro al volo.Nelle mattinate dedicate agli studenti l’iniziativa coinvolgerà 1000 alunni delle scuole primarie e secondarie. Protagonisti sono anche gli studenti dell’Istituto Scolastico Jucci, impegnati in prima linea, dopo un primo step formativo, a fianco degli organizzatori.