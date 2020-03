© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Npc, Real e Rieti. E non solo: tutte le realtà sportive del nostro territorio, come del resto in tutta Italia, dovranno osservare le nuove disposizioni governative in fatto di emergenza sanitaria, inserite nel decreto ed efficaci per un mese fino al 3 aprile, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.«Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano».Tutta l’attività dello sport di base in palestre, piscine e altri centri sportivi, invece, è «consentita esclusivamente nel rispetto delle raccomandazioni previste».