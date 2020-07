Rieti, La vie en rose, parola (e musica) di Edith Piaf a Largo San Giorgio

RIETI - Finisce in bellezza la rassegna estiva della Fondazione Varrone: appuntamento a Largo San Giorgio venerdì alle 21 con l'Omaggio a Edith Piaf”, di e con Nathalie Mentha, l’autrice e attrice del Teatro Potlach che dà voce e volto alla celebre e combattiva cantante francese, «non solo una grande artista – dice il regista Pino Di Buduo – ma l’esempio di come con la forza di volontà una donna può arrivare a realizzare i suoi sogni anche partendo da sottozero e dovendo affrontare mille difficoltà».

Alle canzoni più celebri interpretate dalla Piaf si intrecciano storie di malavita francese, storie di donne innamorate, storie di passioni e di sogni, ricordi di vite perdute. L’ingresso è libero ma serve il biglietto, in distribuzione mercoledì 29 luglio dalle 9 alle 12 in via dei Crispolti 24. Durante la serata sarà ancora possibile devolvere offerte alla Mensa di Santa Chiara, presente con i suoi volontari, e avere in cambio i gadget della Fondazione (borraccia, t-shirt, felpa).

