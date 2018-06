di Mattia Esposito

RIETI - Dopo un ottimo campionato d’esordio in serie C1 la Spes Poggio Fidoni si sta muovendo per confermarsi e, se possibile, migliorare quanto fatto lo scorso anno da matricola. Un anno di esperienza maturato sui campi di C1 è un bottino importante che sarà utile in vista di un campionato che si preannuncia impegnativo. Ripartire dalle certezze e dai giocatori che hanno garantito un apporto importante nella passata stagione: tra questi c’è sicuramente Roberto Barbera, che ha rinnovato l’accordo e difenderà i pali della porta gialloverde anche nella prossima stagione: “Sono molto contento del rinnovo con la Spes- racconta il portiere siciliano classe 1991-, ho avuto offerte da categorie superiori ma qui mi trovo bene e questo aspetto vale di più rispetto alla categoria”. Impossibile non dare uno sguardo anche a quanto accaduto nella passata stagione, la sua prima in maglia gialloverde: “L’obiettivo si è concluso con l’obiettivo prefissato dalla società (salvezza, ndr), anche se rimane il rammarico di non aver raggiunto i playoff nel finale di stagione”. Si, perché la matricola terribile è restata in corsa per un piazzamento playoff fino al termine della stagione, obiettivo poi sfumato. Proprio alla luce di quanto accaduto lo scorso anno, nel mirino adesso c’è una stagione di conferme e grandi obiettivi: “Ora abbiamo visto e conosciamo il livello del campionato, possiamo giocarcela con tutti, quindi l’obiettivo minimo deve essere quello di raggiungere i playoff”. Obiettivi importanti per la Spes, che riparte dalla certezza Barbera con la voglia matta di andarsi a prendere quella post season sfumata di un soffio nella stagione da poco conclusa.

