RIETI - Turno amaro per la Spes Poggio Fidoni che non riesce a portare via punti dal campo della capolista Virtus Palombara. Ad imporsi sono i padroni di casa grazie ad un 3-0. Un risultato che non racconta appieno l’equilibrio della gara e la prestazione dei ragazzi di Fratoni capaci per larghi tratti della partita di imporre il proprio gioco. Dopo l’1-0 della prima frazione i gialloverdi tentano il forcing nella ripresa ma il Palombara riesce a tenere e a chiudere la gara sul finale approfittando del portiere di movimento dei reatini. Nonostante il ko la Spes mantiene la zona playoff.«Ho poco da rimproverare ai ragazzi - dice il tecnico Simone Fratoni - abbiamo giocato alla pari di una squadra molto forte e nella ripresa li abbiamo messi davvero in difficoltà. L’unica cosa che ci è mancata un po’ di concretezza e cattiveria sotto porta. Il risultato è troppo largo per quanto visto in campo. Ripartiamo dalla prestazione in vista del prossimo turno».Aranova - Cortina 3-2Grande Impero - Eur Massimo 2-2Casal Torraccia- Real Fiumicino 3-1Atletico 2000 - Torrino 2-2Vallerano- Virtus Fenice 4-5Real Fabrica - Vigor Perconti 4-4Virtus Palombara 51Eur Massimo 48Real Fabrica 39Spes Poggio Fidoni 38Aranova, Vigor Perconti 37Grande Impero, Real Fiumicino, Atletico 2000 34Torrino, Casal Torraccia 32Virtus Fenice 19Vallerano 4Cortina 3