ALTRI RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Riparte come meglio non poteva la Spes Poggio Fidoni che nella prima del 2020 s’impone davanti al proprio pubblico contro il Torrino: 9-5 è il risultato finale con cui i ragazzi di Fratoni portano a casa i tre punti grazie alla tripletta di Chiavolini, la doppietta di Renzi e le reti di Urbani, Graziani, del portiere Barbera e un autogol della formazione ospite. Con questo successo i gialliverdi consolidano il quarto posto a sei punti dalla vetta. Nel prossimo turno i reatini saranno ospiti della Vigor Perconti.«Buona prestazione - dice il tecnico Simone Fratoni - sono molto contento perché i ragazzi hanno giocato molto bene sia dal punto di vista tecnico che tattico. Ho avuto ottime risposte. Ora testa alla sfida di sabato prossimo contro la Vigor Perconti perché è uno scontro diretto per i playoff. Abbiamo una settimana per preparare bene questa sfida nella speranza di avere tutti a disposizione».Casal Torraccia - Atletico 2000 4-3Fiumicino - Eur Massimo 1-5Virtus Palombara - Real Fabrica 2-1Atletico Grande Impero - Vallerano 7-2Cortina - Vigor Perconti 0-5Aranova- Virtus Fenice 7-2Eur Massimo 34Palombara 33Aranova 30Spes Poggio Fidoni 28Vigor Perconti 26Real Fabrica 25Torrino Village, Casal Torraccia, Atletico 2000 24Grande Impero 21Real Fiumicino 19Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina 3