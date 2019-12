ALTRI RISULTATI, XII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Tre punti e terzo posto insieme a Eur Massimo per la Spes Poggio Fidoni che ottiene la seconda vittoria di fila imponendosi al PalaSpes per 6-3 contro il Vallerano: la vetta è distante solo 2 lunghezze. Nonostante lo svantaggio iniziale partita mai a rischio per i ragazzi Fratoni che sono tornati a giocare su buoni livelli. In rete Chinzari con una tripletta, Renzi con una doppietta e Donati. Nel prossimo turno ultima del girone di andata in casa del Real Fiumicino.«Buona prestazione quella di sabato anche se siamo andati sotto dopo una manciata di secondi come al solito – dice il tecnico Simone Fratoni – l'approccio alla gara è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Ho comunque sempre la sensazione che la partita fosse sempre nelle nostre mani, i ragazzi hanno tenuto sempre un buon ritmo, tornando a giocare un buon futsal con ottime trame di gioco. Vorrei fare i complimenti a tutti i ragazzi soprattutto a Leonardo Nobili, Armando De Silvestri e Pierluca Barbante che pur giocando poco in questo momento si sono fatti trovare pronti disputando un'ottima partita. Ora ci aspetta l'ultima di andata che sarà una gara difficilissima e delicata contro una squadra che sta lottando per la salvezza e che in casa cercherà di fare bottino pieno».Aranova – Eur Massimo 4-1Atletico 2000 – Real Fabrica di Roma 4-0Atletico Grande Impero – Virtus Fenice 9-5Casal Torraccia – Vigor Perconti 8-2Cortina Sporting – Real Fiumincino 5-7Virtus Palombara – Torrino 5-2Aranova 27Virtus Palombara 26Eur Massimo e Spes Poggio Fidoni 25Real Fabrica di Roma, Vigor Perconti 19Torrino, Atletico Grande Impero, Atletico 2000, Casal Torraccia18Real Fiumicino 13Virtus Fenice 10Vallerano 4Cortina 3