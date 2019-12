ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni è pronta ad affrontare la penultima giornata del girone di andata: oggi al PalaSpes arriva il Vallerano (ore 18, arbitri Guadagnolo di Roma 2 e Audoly di Aprilia). A due giornate dal termine del girone di andata i gialloverdi se la vedranno contro un avversario alla portata. Per questo i ragazzi di Fratoni non vogliono sbagliare per accorciare verso la vetta della classifica, ora distante 3 lunghezze, approfittando anche dello scontro diretto tra Aranova e Eur Massimo. Non dovrebbe avere problemi di formazione il tecnico Fratoni, che non vuole sottovalutare questa importante sfida.«Altra partita casalinga contro una squadra che si sta giocando la salvezza - dice mister Simone Fratoni - partita da affrontare con la giusta concentrazione, mi aspetto una prova di maturità da parte dei ragazzi per rimanere attaccati nelle zone alte della classifica. Vogliamo sfruttare il turno casalingo ma serve un approccio diverso rispetto all’ultima gara. Mancano due giornate al termine del girone di andata, vincerle entrambe sarebbe importante».Aranova - Eur MassimoAtletico 2000 - Real FabricaAtletico Grande Impero - Virtus FeniceCasal Torraccia - Vigor PercontiCortina - Real FiumicinoVirtus Palombara - TorrinoEur Massimo 25Aranova 24Virtus Palombara 23Spes Poggio Fidoni 22Real Fabrica, Vigor Perconti 19Torrino 18Atletico 2000, Grande Impero, Casal Torraccia 15Real Fiumicino, Fenice 10Vallerano 4Cortina Sporting Club 3