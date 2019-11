ALTRE GARE, VII GIORNATA

RIETI - Oggi, 2 novembre, va in scena il big match della settima giornata di C1 tra Spes Poggio Fidoni e Atletico Grande Impero (ore 18, arbitri Cozzuto di Aprilia e Teofili di Roma 1). La formazione allenata da Simone Fratoni viene da quattro vittorie di fila, l’ultima delle queli ottenuta sabato scorso per 5-1 sul campo dell’Atletico 2000, e vuole sfruttare il turno casalingo per portare a casa altri tre punti fondamentali per rimanere attaccata alle zone alte della classifica.I gialloverdi sono attesi al completo contro una formazione forte, costituita da giocatori di qualità e di esperienza, che ha come obiettivo un campionato di vertice. Sarà la prima di un trittico di partite che prevede anche le sfide con Casal Torraccia in trasferta e Virtus Palombara al PalaSpes.«È la prima delle tre gare che vanno a formare un miniciclo molto importante – dice il tecnico Simone Fratoni – Un match che ha valore dal punto di vista della classifica perché andremo ad affrontare una compagine molto attrezzata. Sono comunque molto fiducioso del mio gruppo perché cresciamo di sabato in sabato. Sarà bella da giocare e anche da vedere. Per questo invito i nostri tifosi a venire al palazzetto per sostenerci come ogni sabato».Martedì 5 novembre alle 21 è invece in programma l’andata degli ottavi di Coppa Italia: al PalaSpes arriverà il Real Fabrica.Per quanto riguarda l'Under 21, la Spes ospiterà domani, 3 novembre, Msg Rieti per il derby reatino: fischio d'inizio al PalaSpes alle 11.30.Aranova- Virtus PalombaraCortina - Casal TorracciaReal Fiumicino- Atletico 2000Torrino - FeniceVigor Perconti - Vallerano FutsalEur Massimo- Real FabricaEur Massimo 15Virtus Palombara 14Spes Poggio Fidoni 13Torrino, Aranova 11Atletico Grande Impero, Vigor Perconti 10Real Fiumicino 9Real Fabrica di Roma 7Atletico 2000 6Vallerano, Virtus Fenice 4Casal Torraccia 3Cortina Sporting 0