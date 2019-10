© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora una vittoria per la Spes Poggio Fidoni che nel martedì di Coppa Italia liquida la pratica Atletico Ciampino con un netto 8-3. Davanti ai propri tifosi, dopo il 4-2 dell’andata, i ragazzi di Fratoni accedono senza problemi al turno successivo confermando l’ottimo momento. A segno per i gialloverdi Graziani con una tripletta, capitan Donati e Chiavolini con una doppietta e Urbani. Sabato per la quinta giornata di campionato i reatini saranno impegnati sul campo dell’Atletico 2000.«Gran bella partita, giocata ad altissimo ritmo - evidenzia il tecnico Simone Fratoni - sono molto contento perché sono riuscito a far ruotare tutta la rosa, anche chi solitamente ha poco minutaggio mi ha dato risposte importanti come Fasciolo e Barbante. Sono molto soddisfatto, perché creiamo molte occasioni e giochiamo un buon calcio a 5. Adesso testa a al campionato perché sabato andiamo a giocare su un campo ostico come quello dell’Atletico 2000».