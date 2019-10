ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni infila la terza vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia. Nella quarta giornata del campionato di C1 il quintetto guidato da Simone Fratoni espugna il campo della Virtus Fenice: 7-3 è il risultato finale. Regalano i tre punti le triplette di Graziani e Renzi e la rete di Paulucci. Grazie a questa vittoria i gialloverdi agganciano la quinta posizione.«Prestazione positiva - dice il tecnico della Spes Poggio Simone Fratoni - anche se continuiamo ad avere delle amnesie che potrebbero costarci caro. Dopo un primo tempo chiuso sul 3-0, ad inizio ripresa ci portiamo sul 4-0, poi blackout con gli avversari che si rifanno sotto sul 4-3. Poteva costarci caro, dopo una partita stradominata. Dopo siamo stati bravi a rimetterci a giocare e a chiuderla. Dobbiamo andare a lavorare su queste amnesie per non compromettere quanto di buono facciamo. Adesso abbiamo una settimana piena di lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga contro il Real Fabrica, una delle compagini accreditate alla vittoria finale».Atletico 2000 - Aranova 1-3Torrino - Eur Massimo 5-4Vigor Perconti - Real Fiumicino 5-4Real Fabrica di Roma - Cortina 3-0Atletico Grande Impero - Virtus Palombara 1-1Vallerano-Casal Torraccia non disputataTorrino 10Eur Massimo 9Aranova, Virtus Palombara 8Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti, Real Fabrica di Roma 7Atletico Grande Impero, Virtus Fenice 4Atletico 2000, Real Fiumicino, Valerano, Casal Torraccia 3Cortina 0