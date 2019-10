ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Terza partita in una settimana per la Spes Poggio Fidoni che dopo la vittoria nell’andata del primo turno di Coppa Italia domani torna in campo per la quarta giornata di campionato. I gialloverdi saranno ospiti della Virtus Fenice (ore 15, arbitri Colletta di Ostia Lido e Sicari di Roma 1). I ragazzi allenati da Simone Fratoni vogliono la terza vittoria consecutiva tra Coppa e campionato per concludere la settimana perfetta. Non dovrebbe aver problemi di formazione il tecnico Fratoni, tutti a disposizione. Dopo il beffardo pareggio di due settimane fa sul campo del Torrino, i reatini cercano la prima vittoria esterna in campionato.«Settimana insolita visto il turno di Coppa - dice mister Simone Fratoni - abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, solo l’allenamento di ieri. Abbiamo lavorato su alcune situazioni tecnico tattiche della squadra avversaria. Sono fiducioso nel continuare la striscia positiva intrapresa nelle ultime due partite».Atletico 2000 - AranovaTorrino - Eur MassimoVallerano - Casal TorracciaVigor Perconti - Real FiumicinoReal Fabrica - Cortina SportingAtletico Grande Impero - Virtus PalombaraEur Massimo 9Virtus Palombara, Torrino 7Aranova 5Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti, Virtus Fenice, Real Fabbrica di Roma 4Atletico 2000, Real Fiumicino, Atletico Grande Impero, Valerano, Casal Torraccia 3Cortina 0