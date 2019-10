ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Prima vittoria in stagione per la Spes Poggio Fidoni nella terza giornata del campionato di C1. I ragazzi allenati da Fratoni, davanti ai propri tifosi, si impongono per 12-7 nei confronti della Vigor Perconti. Partita senza storia quella del PalaSpes in cui i gialloverdi sono entrati decisi sin da subito per portare a casa il bottino pieno. Protagonista di giornata Graziani con 5 reti, bene anche Renzi con 4. Di Urbani, Chiavolini e Donati le altre marcature. Domani, martedì 8 ottobre, i reatini torneranno in campo per l’andata del primo turno di Coppa Italia, saranno impegnati sul campo dell’Atletico Ciampino (ore 21).«Devo fare i complimenti ai ragazzi per come stanno lavorando in settimana sin dall’inizio della preparazione - sottolinea il tecnico Simone Fratoni - buona prestazione da parte di tutti, a tratti nella partita abbiamo giocato davvero un buon futsal mettendo in pratica le giocate che proviamo in allenamento. Sono molto contento soprattutto di questo, ora testa alla Coppa che è una competizione a cui teniamo molto».Aranova - Real Fabbrica di Roma 9-1Casa Torraccia - Atletico Grande impero 6-5Cortina Sportin - Virtus Fenice 2-5Real Fiumicino- Torrino 2-3Virtus Palombara- Atletico 2000Eur Massimo - Valerano 5-3Eur Massimo 9Virtus Palombara, Torrino 7Aranova 5Spes Poggio Fidoni, Vigor Perconti, Virtus Fenice, Real Fabbrica di Roma 4Atletico 2000, Real Fiumicino, Atletico Grande Impero, Valerano, Casal Torraccia 3Cortina 0